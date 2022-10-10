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Konuşmalar

-Söz, sahibinin kişilik ölçeridir.-

Güneşi balçıkla sıvamaya kalkışanlar, çirkinlik ve kötülük ustaları, toplum zararlıları, değişik hastalık ve sakatlık yaralıları yaşam aydınlığımızı karartan sakıncalılardır. Özellikle siyasal alanda bu tür kimselere daha çok rastlanmakta, uğraşları herkese açık olduğu için saptanıp tanınmaları kolay olmaktadır. Yalan-dolan ustaları, dalga-dalavere oyuncuları, çıkar düzencileri, halk dilinde “Sahtekâr” sıfatıyla nitelenen “Kötü”ler, yaşam kıvancımızı engelleyen sorumlulardır, suçlulardır. Gereken işlemler zamanında ve yeterli biçimde uygulanamadığı için zararları sürmekte ve artmaktadır. Toplumsal tepkinin yetersizliği de açıktır. Toplumsal tepki, toplumsal dayanışma çözümler ve karşılıklar için en etkili değinmelerdir.

Toplumsal yaşamın aydınlığı bireylere güç veren bir değerdir. Bu oluşum her yurttaşın katkısına açıktır. Duyarlık, özen yaşam gücümüzü ve etkinliğimizi artıran değerlerdir. Yeter ki tutum ve davranışlarımızda bu konuda dikkatli, içtenlikli ve özenli olalım. Toplumsal barışın ve ulusal dayanışmanın yaşamsal güç olduğu asla yadsınamaz. Yurttaşlık bağı, akrabalık, hemşerilik ve komşuluk bağlarının da üstünde bir önem taşımaktadır. Yaşam gerçeğimiz bu konuda içaçıcı bir görüntü vermemektedir. Karşıtlıklar, çekişmeler, kavgalar, özellikle siyasal alandaki gelişigüzelliklerle ilkellikler, sakıncalı tutum ve davranışlar yaşam aydınlığımızı gölgelemekten öte karartmaktadır.

Toplumsal barış ve ulusal dayanışma yaşam gücünün ve mutluluğunun koşulu olduğu gibi başarının ve verimin de kaynağıdır. Siyasal nedenlerle yurttaşlar arasında ayrımcılık ve karşıtlık yaratmak ülkeye en büyük zararların başında gelmektedir. Bu gerçeğin bilincinde olması gereken siyaset adamlarının, özellikle önderlerin, liderlerin tutumu çok önemlidir. Örnek tutum ve davranışlarıyla olumlu ve yararlı gelişmelerde etkinlikleri gerekir. Çoğu zaman halkın karşısında, halkla birlikte olduklarından gözetilip değerlendirirler. Ulusal yaşamın aydınlığında siyaset adamlarının, özellikle liderlerin sorumluluğu önde gelir. Konuşmaları, tutum ve davranışları gözetilir, değerlendirilir, kimi zaman da ölçü olarak alınır. Karşılıklı eleştirileri halkın değerlendirmesinde kişiliklerine uzanan birer ölçüdür. Siyaset adamlarının sorumluluklarının bilince örnek alınacak, kendilerine ilişkin değerlendirmelerde kullanılacak söylemlerine, tutum ve davranışlarına çok dikkat etmeleri gerekir. Bu özen kişiliklerine olduğu kadar partileri, kuruluşları için de önemli bir tartıdır. Sözler iki yönden önemlidir. Söyleyene ve içeriğine (anlamına) göre değer taşır. Halk arasında yaygın olan şu sözle yazıyı bağlayayım: Bilirsen bir söz söyle sözünden ibret alsınlar, bilmezsen sükût eyle (sus), seni insan sansınlar. Boş sözler, “Gevezelik” denilen uluorta, saçmasapan konuşmalar kişilik ve bilgi ölçülerinde önemli öğelerdir.