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Onurlu yaşam

İnsanların geçici yerleşim alanı olan yeryüzü, doğal yapısı ve olanakları ile yaşam yuvasıdır. Kimi aykırılık, kötülük ve çirkinliklere karşın daha uygun, daha yararlı bir ortam bulunmuş değildir. “Ömür” dediğimiz süreç, sınırı belli olmayan bir yaşam alanı olarak doğanın kucağında son bulacaktır. İnsanlar için gerçek beceri ve başarı, bu süreci her yönüyle aydınlık, sağlıklı, başarılı ve mutlu geçirmektir. Bireyin yaradılış özellikleri yanında çalışması, eğitim ve yararlandığı olanakların yaşam aşamalarında payı yadsınamaz. Gerçekte çoğumuz her gün hastalıklarla, aykırılıklarla, çelişkilerle, kötülüklerle bir yaşam savaşı veriyoruz. Böyle bir ortamda yakınlar, dostlar, arkadaşlar, meslektaşlar, hemşerilerle zamanı değerlendiriyoruz.

Kendileriyle övündüğüm dostlarım benim yaşam kazanımlarımdır. Prof. Dr. Halûk YETKİN de bu değerlerden biridir. 1947 doğumlu hekim, Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı yerde ortopedi ve travmatoloji uzmanlığından sonra Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıp Ankara Numune Hastanesi'nde 2.ortopedi şefliğinin ardından 1991'de profesör olmuştur.1994 yılında 2000 Ayak ve Ayak Birliği Cerrahisi Derneği Başkanlığı'na getirilmiş, 1996'da AOFAS üyesi yapılmıştır. Gazi Üniversitesi öğretim üyeliğinden ve Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanlığı'ndan sonra Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na getirilmiş olup şimdi bu görevini sürdürmektedir. Çeviri editörlüğü yanında yabancı dilde 25 yayını vardır.

Gençlere ve ilgililere en iyi katkı ve desteklerden biri de, iyi örnekler vererek, onları yüreklendirmektir. Kültürü, deneyimleri, konuşmaları, fıkralarıyla yaşamı renklendiren bir bilim insanı olarak çevresine katkıları değerlidir. Toplum aydınlığı bireylerin çalışmaları ve çabalarıyla gerçekleşir. Örnekler aynı zamanda birer derstir.

Yararlı olma çabaları arasında iyi örnekleri tanıtmak olumlu bir davranıştır. Göğüslenip yenilen güçlükler, zorunlu aşamalar, destekler, engeller, kurulan ve bozulan ilişkiler birer yaşam dersidir. Yaşamı her yönden iyi geçirmek her insanın en doğal hakkıdır. Yeter ki kendi yanlışları, yanılgıları ve kusurlarıyla ortamı karartmasın. Bu nedenlerle iyi örnekler birer toplumsal ışıktır. Değerlerini bilmek, onları örnek alarak onlar gibi olmaya çalışmak özlenen bir tutum ve davranıştır.

Tanıdığım kadarıyla bellek gücü, Atatürkçülüğü, meslek kurallarına bağlılığı, dürüstlüğü, doğru sözlülüğü ve dost canlılığı ile sevilip sayılan değerli bir yurttaş, nitelikli Sayın Dr. YETKİN' i gençlerimize örnek olarak göstermekle mutluluk duyuyorum. Yaşamın en iyi, en etkin dersi iyi örnekler vermek ve görmektir. Kişilik, en değerli özelliktir.

BAŞSAĞLIĞI

Değerli sanatçı SAY'ın babası, dostum Ahmet SAY'ı yitirmenin acısıyla bütün sevenlerine ve sayanlarına başsağlığı, kendisine de nurlar içinde yatması dileğimi sunuyorum.

Dün Tanrı'nın rahmetine kavuşan, seçkin ve saygın kişiliği, çalışmaları, başarıları ve katkılarıyla toplum yaşamında özgün bir yeri olan değerli SAMİ KARAÖREN ağabeyimiz, örnek Atatürkçülüğü, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, meslektaşlığı; başarılı gazeteciliği, anlayış, dayanışma ve hoşgörü ağırlıklı yöneticiliği; ilgi çeken konuşmaları, konferansları, tatlı dili; ışıklı güleryüzü, temizliği, dürüstlüğü, düzenli yaşamı, renkli anılarıyla hep bizimle olacak, yüreğimizde sevgi ve saygısı, beynimizde değerleri ve görüşleriyle hep yaşayacaktır. Nurlar içinde uyusun.

Erol ERTUĞRUL

Yekta Güngör ÖZDEN