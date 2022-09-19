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Örnek bir kişilik ve örnek bir yaşam

-Yaşam tablosu en etkin vurgudur.-

İnsanlık, insanların tutum ve davranışlarıyla yaşam düzeninin oluşturduğu bir olgudur, bir değerdir. Aileden başlayan ve eğitimle gelişen yetişme çizgisinin kişisel anlayış, tutum ve davranışla özelliğini ve üstünlüğünü kazanıp koruyarak sürdürmesi biraz da çevrenin etkisiyle tam bir yetenek sorunudur, kişilik başarısıdır. Toplumsal yaşamımızda önemli bir örnek Sayın ÖZDEN (İNÖNÜ) TOKER'dir. Eğitim başarısıyla pekişen yetişme düzeni, aile yaşamının aydınlığı, kişisel nitelik üstünlükleriyle belirgin yapısı tutum ve davranış seçkinlikleriyle övgüyle karşılanan değerinin dayanaklarıdır. Alçakgönüllülüğü, güler yüzü, temiz ve tatlı dili, giyiminden davranışlarına kadar beğeniyle karşılanan yaşamı, örnek kişiliğinin, yaşam soyluluğu ve düzeninin kanıtlarıdır. Ulusumuzun unutulmaz büyüklerinden İSMET İNÖNÜ'nün kızı olarak koruyup sürdürdüğü, örnek tutum ve davranışlarla hepimizin saygıyla ve övgüyle karşıladığı üstün değerli bir aile büyüğüdür, benim de büyüğümdür.

Ben 1956-1979 yıllarında İsmet İNÖNÜ'nün avukatlığını yaptığım için aile bireylerine yakın bir durumdaydım. Özden hanımın aile içindeki etkin yerini yakından izledim. Giyiminden konuşmalarına kadar özenli yaşamı hepimize örnek olacak seçkinlikler içermektedir. Anlayışı, inceliği, konuşma ve giyim düzeni, terbiyesi, hoşgörüsü, sabrı, ilgisiyle uygar bir Türk kadını ve aile temsilcisidir. Bir anne ve büyükanne olarak ayrıca özgün ve saygın bir yeri vardır. Alçakgönüllülüğü ve güleryüzüyle halkımızın, özellikle gençlerin büyük ilgisini çekmekte, beğenisini almaktadır. İnönü Köşküne gelenleri karşılamakta, bilgi vermekte dikkat çeken tatlı dili, kimi zaman düzenlediği toplantılardaki içtenlikli evsahipliği büyük bir beğeniyle karşılanmaktadır.

Çocuklarıyla ve torunlarıyla ilişkisi de beğeniyle karşılanıp izlenen büyük bir olgunluk ve şefkatin sıcaklığıdır. Aile değerlerini korumak, sürdürmek, aile yapısının değerlerini yansıtmak ve yaşatmak başlıbaşına büyük bir olgunluk ve başarıdır. ATATÜRK'ün sofrasında yer almış, O'nun ilgi ve sevgisiyle donanmış, Cumhuriyetimizin ışıklarını yansıtan bir değer olarak bizim için önemi çok büyüktür. Üstün ve örnek kişiliğiyle çevresine olumlu katkıları ilgilenip izleyenlerin beğenisi toplamaktadır. Nitelikleri, özellikleri, değerleriyle üstün yapısının, örnek kişiliğinin hepimiz için övünülecek bir kaynak olduğunu içtenlikle vurguluyorum. Kişiliği ve özenli yaşamıyla Türk Kadınının değerli bir temsilcisidir. Hepimizin gönlünde özgün, sıcak ve ışıklı bir yeri vardır. Ayrıca değerli gazeteci Metin TOKER ağabeyimizin eşi olarak olumlu kanılarımızı, sevgi ve saygımızı perçinleyen özel bir yanı da her zaman anımsayıp vurguladığımız kişilik değerlerinden biridir. Sağlıklı ve mutlu yaşam dileğimizi vurgulayarak yineliyoruz.