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Örnek yurttaşlar

Yaşamın aydınlık, karanlık süreçlerinde karşılaştığımız, rastladığımız değerlerin başında yurttaşlık özelliklerini doyurucu biçimde taşıyıp gereklerini yerine getiren kimseler gelir. Bunlar örnek kişilikleri, çalışmaları ve çabalarıyla, toplum yaşamının ışıklarıdır. Meslek gereklerini bir ulusal görev olarak algılayıp kotararak başaran bu kişilerin toplum yapımızdaki yeri önemlidir. Kendi çalışma ve çabaları ile övünmeyen, gösteri ve çıkarı asla düşünmeyen bu seçkin kişiler toplum yaşamımızın güvenceleridir. Çocuklarımıza, yetişmekte olan gençlerimize birer örnek olarak tanıtmak en yararlı yaşam dersidir.

Çabalarını beğeniyle izlediğim bu değerlerimizden biri Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş CANDAN, biri Sözcü gazetesi yazarlarından Sultan UÇAR, biri de 16. ve 22. dönem milletvekili, eğitimci Mustafa GAZALCI'dır. Çalışmaları, çabaları, zamanında ve yerinde çıkışları, uyarıları, çağrıları ile toplumsal aydınlığa değerli katkılar vermektedirler. Alanlarında tanınmış, seçkin kişiler olarak ilgiyle karşılanıp izlendiklerini toplumsal ortamlarda yakından görüyorum. İyi örnekleri tanıtmak topluma olumlu ve iyi katkılardan biridir. Siyasal çalkantıların içinde kendini yitirircesine çabalayıp bocalayanların yanında alanlarında mesleklerinin gereklerini özenle yerine getiren bu değerlerin toplumsal aydınlığımıza katkılarını alkışlamalıyız. Kimi araçlar, kimi oyunlar, kimi yöntemler ve kimi sıfatlar ve olanaklarla gösteriler sergileyenlerin cirit attığı ortamda ağırbaşlılık ve incelikle görevlerini yerine getiren bu kişilerin tartışılmaz değerleri ülkemiz için, ulusumuz için birer kazançtır.

Gençler ve gelecek için iyi örnekler onlara en iyi destektir. Dayanışma, katılım, birliktelik yaşamı daha aydınlık ve daha çekilir kılan toplumsal katkılardır. İzlenen ve çekilen siyasal sıkıntılar yanında seçkinlerin örnek tutumları özellikle gençler için yararlı birer derstir. Yaşamı daha yararlı, daha etkin, daha anlamlı ve gerçekten çekilir değerde yapan katkılar insanlık sıcaklıklarıdır.

Deneyimler, görgü ve bilgi zenginliğidir. İnsanı daha dayanaklı, daha etkin, daha başarılı kılan değerlerdir. Yaşam bir anlamda deneyim birikimidir. Günü ışıklı, geleceği umutlu kılmak için içtenlikli olmak gerekir. Bir kazanım sahibi olmak için öncelikle ona yaraşır olmak gerekir. Hak etmediği ve yaraşır olmadığı kazanımlar birer ağırlıktır, taşınması güç, hatta olanaksızdır.

YENİ YAYINLAR

– Prof. Dr. Â. Nilüfer EĞRİCAN'ın “Dünya Çapında Bir Başarı Öyküsü-ÂKİEE” kitabı Ofset Filmcilik ve Matbaacılık yayını.

– İğde ÇİÇEĞİ'nin “Maviden Dökülün Şiirler” adlı kitabı Parola Yayınları ürünü.

– Arif TEKİN'in “Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Ali ve Ailesi” adlı kitabı BERFİN kayınları ürünü.

– Hüner TUNCER'in “Osmanlı'nın Çöküşü 1804-1914”adlı incelemesi Cumhuriyet Kitapları yayını.

– Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR'in “ATATÜRK'ün Liderlik Sırları-Başarıya Giden Yol” adlı kitabı Cumhuriyet Kitapları yayını.

– Yadigâr IŞILDAR'ın “Kıyamıyorum Derken… Aslında Çocuğunuza Kıyıyor musunuz?” adlı kitabının 2. basımı Okuyanus yayınlarından.