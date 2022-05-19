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Sonsuza doğan güneş

-Yaşam güvencemizin kaynağı ve dayanağı Samsun çıkışıdır.-

Ulusal varlığımızı karanlıklara gömme çarpıklıklarının birbirini izlediği 1919'un 19 Mayıs'ında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'a çıkarak başlatan Gazi Mustafa Kemal'in bir güneş olarak doğduğu günün 103. yıldönümünü O'nu minnet, şükran, saygı ye özlemle anarak kutluyoruz. Yokluğunu en büyük yürek acısı olarak duyduğumuz kurtarıcımızın sonsuza değin bağımsız yaşatmak üzere bizlere emanet ettiği kutsal Cumhuriyet yapımızı, yaşam güvencemiz olarak koruyup yüceltmek sorumluluğunun onurunu taşıyoruz. Osmanlı yönetiminin, geçmişine ihanet sayılacak çarpıklık ve sapkınlığıyla yabancıların eline geçmek üzere olan topraklarımızı kurtarıp sonsuza yaşam yapımız olan Cumhuriyeti bize armağan eden ATATÜRK'ümüzü ve arkadaşlarını en iyi duygularla, yüreklerimizde ve beynimizde sıcaklıkla yaşatıyoruz.

Özellikle günümüz ortamını ve koşullarını gözeterek yaptığımız değerlendirmeden, sorumluları karşılaştırıp gerçeği saptama çabalarından alacağımız çok ders vardır. İçinde bulunduğu olumsuzlukları, karşıtlıkları, ihanetleri ve isyanları geçersiz kılıp Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı tüm olanaksızlıklara karşın zafere ulaştıran kurtarıcılarımızı, büyüklerimizi, Cumhuriyetimizin seçkin ve saygın kurucularını asla unutamaz, onların kutsal emanetini sonsuza değin yaşatma çabamızdan asla geri adım atmayız. Bu görev bizim namus ve onur borcumuzdur.

Osmanlı son yönetiminin ihanet sayılacak tutumları, olanaksızlıklar, önlenmesi ve giderilmesi çok güç olumsuzluklar gözetildiğinde bir “Mucize” sayılacak Kurtuluş Savaşı başarısı, tarihimizin şanlı bir yaprağı, yaşamımızın en parlak utkusu (zaferi) olmuştur. Bir yaşam koşusunun başlangıcı olan 19 Mayıs gününü Gençlik ve Spor Bayramı olarak bize armağan ve emanet eden ATATÜRK'ümüzü her gün artan bağlılıkla, bir kez daha en içten duygularla anıyoruz. Tarihimin bu şanlı sayfası hepimiz için övünç kaynağıdır.

19 Mayıs şanlı tarihimizde bir dönüm noktasıdır. ATATÜRK ve arkadaşları Samsun'a bir güneş

aydınlığı, umudu ve sıcaklığı ile gelmişler, başlattıkları uğraşı şan ve şerefle sonuçlandırmışlardır. Bu sonuç aynı zamanda yeni Türkiye'nin doğum günü olmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz toprakları sonsuza değin bize vatan olarak kazandırıp emanet eden büyüklerimizi her gün artan şükran ve özlemle anıyor, görevimizi ve sorumluluklarımızı bir kez daha özümsüyoruz. ATATÜRK ve arkadaşlarının kutsal emanetini sonsuza değin koruma ve yüceltme andımızı yineleyerek anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.