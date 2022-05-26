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Zikzaklar

-Pişmanlık etkili vurgulardan biridir.-



Çelişkiler, terslikler, dönüşler, abartılar, yalanlar günlük söylentiler durumuna geldi. Özellikle siyasal kesimlerden bu tür açıklamaları duymak olağanlaştı. Bir zamanlar “Türk'üm demeyeceksiniz!” diyenlerin nerelere geldiği çelişkisine ibretle tanık olduk. Kendi soy bağlarına ilişkin savlar nedeniyle olacak bu tür konuşmalar yapıldı. Ayrıca ülkemizin bayındırlık alanındaki atılımlarını yadsıyan konuşmaları da şaşkınlıkla dinledik. “Elektrik yoktu, havaalanı yoktu” saçmalıklarını da duyduk. Siyasal alanındaki bulanıklıkları ülke düzeyine yayarak kendilerine yer açmaya çalışanlar ülke aydınlığını karartıyor. Siyaset alanındaki çelişkilerin bir yenisi de “Suriyelileri göndermeyeceğiz” sözünün ardından şimdi “Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz” sözünü duyuyoruz. Siyasetteki çelişkiler, dönüşler birer yalpalama olarak toplumsal yaşamı gölgelendiriyor.

Seçimler siyasetin namusu ve onurudur. Bir siyasal sınavdır. Partizanlık yaparak, parti yararı gözetilerek ilgili yasa kurallarıyla oynamak mârifet değildir. Demokrasiyi sözde bırakıp kurumsal yapısını yadsımak ağır bir çelişkidir. Demokrasi, siyasal aydınlığın kaynağı ve dayanağıdır. Partizanlıkla karartarak yapısını, niteliğini bozmak ülkeye ve ulusa kötülüktür. İktidar ulusa, ülkeye hizmet yeridir. Partizan çıkarları sağlama, kendi özel istek ve beklentilerini gerçekleştirme kurumu değildir. Yeterli siyasal terbiyeden yoksun olanların çıkar kurumu, çıkar aracı yapmaları ilkellik ve ihanettir.

Siyasal partilerin birbirlerine karşı tutumlarını bir tür düşmanlık eylemine dönüştürmeleri en büyük kusurlarıdır. Ülkeye hizmet, ulusa yarar için yüklenilecek görevi kendi yanılgı ve yanlışlarının aracı türüne çevirmeleri asla hoşgörülemez. Söylemlerinde eleştiri ve yanıt sınırını çok aşan içeriklerin ilkellik ötesi olması kişilikleri tartışmaya, açmaktadır. Neredeyse yaşamlarına yönelik suçlamalar ve kışkırtmalarla suça özendirme kötülüğü işlenmektedir. İnsanlık ve uygarlık gereklerine uyulmamakta, karşıtlıklar ölçüsüzlükle çığırından çıkarılmaktadır. İlkelliğin dizboyunu aştığı çirkinlikler ortamı karartmaktadır.

Siyaset, devleti yöneterek ulusa hizmet etmek kurumudur. Aldatma, yanıltma, sömürü aracı değildir. Kavga aracı hiç değil. Toplumsal barış ve yaşam düzeni gözardı edilip yadsınarak bu görev kotarılamaz, başarılamaz. Ulusal birliğin güçlenmesi yerine partizan karşıtlıklarla sakıncalı durumlara neden olmak görevi kötüye kullanmaktan öte en zararlı tutumdur. Partileri birbirinin düşmanı durumuna getirmek ulusa düşmanlıktır. Bağnazlık ve ilkellik, particiliği siyasal cephe durumuna getirmek olan düşüklüktür. Siyasal yarışmayı kavga nedeni yapmak demokrasiye ihanettir, demokrasiye yaraşır olmamaktır. Konuşma dilinden tutum ve davranış özenine uzanan insanlık ve uygarlık çizgisinin dışındaki kabalık ve ilkellikler düzey açıklamasıdır. Terbiye, eğitim, saygı, sevgi ve güven, insanlık yapısının özgün dayanaklarıdır.

BAŞSAĞLIĞI

Gazetedeki arkadaşımız Ali Ekber ERTÜRK'ün hepimizi üzen aramızdan ayrılışı çok önemli bir kayıptır. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı, kendisine de engin rahmet diliyorum.