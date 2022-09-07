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Enflasyon yüzde 181

Siz hiç “fakirlikten kurtulma duası” duydunuz mu?

Google'a girip bakın lütfen, beş binden fazla “fakirlikten kurtulma duası” pazarlayan internet sitesi olduğunu hayretle görürsünüz.

“Borçtan kurtulma duası” var.

Kimisi “en tesirli” sloganıyla reklam yapıyor, kimisi “24 saatte etkili” sloganıyla… “Kredi kartı borcundan kurtulma duası” var.

“İcra takibinden kurtulma duası” var.

Borç/haciz gibi detaylarla tek tek uğraşmadan, maddi sıkıntılardan külliyen kurtulmak istiyorsanız, direkt “zenginlik duası” satan internet sitesi var… “Dünyanın her yerine kargo gönderiyoruz” diye not düşmüşler, istedikleri parayı söyledikleri hesaba yatırıyorsunuz, sizi zengin edecek duanızı kargoluyorlar.

Öyle kolay yoldan zengin olunur mu kardeşim diyorsanız, hemen zenginliğe ikna olmayanlar için “bir yıl içinde zengin olma duası” var!

“Servet duası” var.

“Bu duayla ummadık yerden para gelir” diye pazarlayan var.

“Bu duayı okuyanlar zengin olmadan ölmez” diye vaadeden var.

Kısaca “para duası” satan var.

Bu duanın tanıtımını yapan arkadaş, cazip bir not yazmış, “inanmayarak bile okusan kabul olur, tecrübeyle sabittir” diyor.

“Hemen para getiren dua” var.

“Acil para bulma duası” var.

Bankamatik mübarek!

Şak diye parayı buluyorsun.

“Cüzdan duası” var.

“Cüzdanın boş kalmasın” duası var.

“Parayı mıknatıs gibi çeken dua” var.

Hem vallahi hem billahi, “parayı koyacak yer bulamazsın” duası var.

“Kağıdı paraya çevirme duası” var!

Neymiş bu dua diye tıklıyorsun, “solüsyonla para çoğaltılır” diye bir reklam çıkıyor, onu da tıklarsan, e seni dolandırmamaları kabahat zaten!

İyice saftiriksen, “define bulma duası” var.

“Rüyanda hazinenin yerini görme duası” var.

“Garantili” sloganıyla tanıtılan “iş bulma duası” var.

“Yüzde 100 etkili” sloganıyla tanıtılanı var.

“Devlet memuru olmak için dua” var.

“Terfi” duası var.

“Rütbe” duası var.

“Tayin” duası var.

“Mevki sahibi olma” duası var.

“Ataması yapılmayan öğretmen duası” var, 4444 kere okuyorsun, bu nedenle altına özellikle not düşmüşler, “tespih kullanıldığında sayı hatası olabiliyor, nohut kullanmanızı tavsiye ederiz” deniyor.

“İş görüşmesinde olumlu intiba bırakma duası” bile var.

Peki, internette kim pazarlıyor bunları derseniz?

Medyum İsmail hoca var.

Medyum Fatma var.

Medyum Bahar var.

Medyum Beşir hoca var.

Medyum Şebnem var.

Aslında çoğu aynı kişi.

Farklı farklı isimlerle internet sitesi açıyorlar.

Bunu nereden biliyorsun derseniz, çoğunun telefon numaraları aynı!

Malum, bu aralar Türkiye'ye çok Rus geldi ya… Moskova'dan gelen medyum Anna var, Sovyetler döneminde psikokinezi eğitimi aldığını, garantili borçtan kurtulma tılsımları hazırladığını söylüyor, tek kusuru var, Rusça bilmiyor!

Suriyeli olmazsa olmaz tabii, Halepli Firdevs var.

Her din'e uygun medyum bulunuyor, medyum Adrian var, medyum Tina var, “budist medyum” bile var.

Medyum Mustafa var, ben en çok bu arkadaşı takdir ediyorum, şöhretlerin medyumu, Obama'yla fotoğrafı var, Putin'le fotoğrafı var, Angelina Jolie'yle kahve içerlerken fotoğrafı var, kendi fotoğrafını gazetelerden kestiği fotoğraflarla montajlayıp internetten kakalıyor.

Medyum Hakan var, bana sorarsanız YÖK başkanı olması gereken bir medyum… Parayı veriyorsun, sana Belçika ve İsviçre damgalı Uluslararası Medyumlar Birliği'nin diplomasını veriyor, artık medyuma gitmene gerek kalmıyor, bu çakma diplomayı duvarına asıp sen de medyumluk yapabiliyorsun, işsiz komşularına “fakirlikten kurtulma duası” filan yazarak, kendi işini kendin yaratmış oluyorsun.

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Yüzde 181 enflasyon, aslında budur.

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İnsanların çaresizlik seviyesidir.

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Çünkü… Enflasyon böylesine arttığında, sadece fiyatlar artmış olmuyor, çaresizlik de artıyor, umutsuzluk da artıyor, düpedüz yalan olduğunu bile bile, yalandan bile medet umma acizliği artıyor.

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(Enflasyon aralıksız olarak 15 aydır yükseliyor.

Bundan önceki rekor 1977/78 yılına aitti, aralıksız 11 ay yükselmişti.

Hepimiz bu ülkenin insanıyız, çok enflasyon gördük, bundan yüksek oranları da gördük, ama bu kadar uzun süre yükselen enflasyonu, milleti bu kadar uzuuun süründüren enflasyonu, tarih görmedi.)

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Enflasyon yüzde 181'e vurduğu için, muhalefetin işi kolaylaştı zannediliyor, görmek istemeyen vatandaşlar bile nihayet gerçekleri görecek zannediliyor ama, şu acı gerçek unutuluyor…

Enflasyon arttığında, sadece fiyatlar artmıyor, yalan olduğunu bile bile “olmayacak duaya amin” diyenlerin sayısı da artıyor!