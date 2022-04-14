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“Garanti” kazanan adayımı açıklıyorum

Valla sizi bilmem, benim gönlümden geçen cumhurbaşkanı adayı belli.

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Sözünün eri…

“Gör bak milletin orasına koyacağız” dedi, harbi harbi hakkını verdi.

Vaatlerini gerçekleştirme konusunda liyakat sahibi.

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Particilik yapmıyor.

İttifak ayırmıyor.

Milleti komple kucaklıyor.

Köprüsünden geçmeyen Chp'liyi de kucaklıyor, havalimanına uçmayan Akp'liyi de kucaklıyor, otoyolunu görmeyen Hdp'liyi de kucaklıyor, yukarda Allah var, etnik kökenmiş, mezhepmiş filan, kimseyi ötekileştirmiyor, toplumsal eşitlik konusunda çok hassas davranıyor, daha bismillah sözleşmesini imzalarken memlekette kucaklamadık bir kişi bile bırakmayacağını “garanti” ediyor.

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Her işinde garanti kazanıyor.

Seçimi de garanti kazanır.

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Yasa mı lazım oldu, yasa çıkarılıyor, kararnameye mi ihtiyaç duydu, kararname çıkarılıyor, yönetmelik mi engel oldu, yönetmelik değiştiriliyor, vergi mi geldi, af çıkarılıyor.

E, bu kadar kırtasiyeye gerek var mı?

Atalım aracıları, verelim Resmi Gazete'yi, ne istiyorsa kendisi yazsın, daha pratik olmaz mı?

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Madenine itiraz ediyorsun, polis gelip biber gazı sıkıyor.

Santralına itiraz ediyorsun, jandarma gelip copluyor.

Limanına itiraz ediyorsun, sahil güvenlik gelip kovalıyor.

Devletin güvenlik güçleri zaten emrine amade…

Devlete bağlı olacaklarına, direkt buna bağlı olsalar, biz vatandaşlar açısından değişen bir durum olmaz ama, devletin tüzel kişiliği açısından daha şık olmaz mı?

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İstanbul havalimanını buna verdiler, Kuzey Marmara otoyolunu buna verdiler, Eti Bakır'ı verdiler, Seydişehir Alüminyum'u verdiler, Oymapınar barajını verdiler, Ankara-İstanbul hızlı trenini verdiler, İstanbul metrosunu verdiler, Samsun doğalgaz dağıtımını verdiler, Konya doğalgaz dağıtımını verdiler, Ilısu barajını verdiler, Adana Menge barajını verdiler, Adana Köprü barajını verdiler, Elazığ Beyhan barajını verdiler, Bingöl Kaleköy barajını verdiler, Artvin Yusufeli barajını verdiler, Trabzon Atasu barajını verdiler, Boğaziçi elektrik dağıtımı verdiler, Antalya, Burdur, Isparta elektrik dağıtımı verdiler, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman, Kırşehir elektrik dağıtımını verdiler, Sivas, Tokat, Yozgat elektrik dağıtımı verdiler, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa elektrik dağıtımı verdiler, Ordu-Giresun havalimanını verdiler, Trabzon-Aşkale yolunu verdiler, Köstere-Gümüşhane yolunu verdiler, İstanbul-Şile-Ağva yolunu verdiler, Bingöl-Genç karayolunu verdiler, Mazıdağ fosfat işletmesini verdiler, Kastamonu Ilgaz tünelini verdiler, İstanbul Çamlıca tünelini verdiler, Rize Ovit tünelini verdiler, Trabzon Zigana tünelini verdiler, Ankara-Sivas demiryolu hattını verdiler, Palu-Muş demiryolu hattını verdiler, Bandırma-Bursa-Ayazma demiryolu hattını verdiler, Yerköy-Yozgat- Sivas demiryolu hattını verdiler, Gebze-Halkalı banliyö hattını verdiler, Alanya limanını verdiler, Hopa limanını verdiler, İnebolu limanını verdiler, Ereğli limanını verdiler, Giresun limanını verdiler, İyidere limanını verdiler, Akkuyu nükleer santralının yarısını Ruslara, yarısını buna verdiler, Akkuyu nükleer santralının limanını buna verdiler, Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nü verdiler, Mardin Mazıdağ'da gübre tesisi kurmaya karar verdi, İnebolu limanıyla Mazıdağ gübre tesisini birbiriyle entegreymiş gibi gösterdi, halbuki Mazıdağ'la İnebolu arası teee 1081 kilometre, Mazıdağ'dan marşa basıyorsun, İnebolu'ya varman 15 saat sürüyor, devletten teşvik alabilmek için, vergiden muaf olmak için, bu iki adresi birbirine entegreymiş gibi gösterdi, kabul ettiler, Karabiga termik santralını verdiler, Rize-Artvin havalimanını buna verdiler.

Parça parça uğraştırmayalım…

Geriye kalanını toptan verelim.

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Yolcu garantili olduk, halay çektik.

Araç garantili olduk, havayi fişek fırlattık.

Aynen bu kafayla devam edelim…

Seçmen garantili olalım, sen sağ ben selamet olalım.