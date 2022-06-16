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Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa…

2002.

Akp iktidara geldi.

Mazot 1.3 liraydı.

Dolar 1.6 liraydı.

Bir litre mazot, bir dolardan ucuzdu.

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Akp'nin ilk enerji bakanı Hilmi Güler'di.

“Petrol avı başlatıyoruz” dedi.

“Petrol tüketicisi değil, petrol üreticisi olacağız” dedi.

Trakya'da petrol bulduğumuzu söyledi.

Suriye sınırında petrol bulduğumuzu söyledi.

Karadeniz'de petrol sahası keşfettiğimizi bizzat Sabah gazetesine anlattı, “karasularımızda büyük rezerve ulaştık, Türkiye'nin petrol ihtiyacını çok uzun yıllar karşılayacak büyüklükte” dedi.

“İlk bulgulara göre, beklentimizin çok üstünde petrol var” dedi.

Akaryakıtta indirim müjdesi verdi.

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Akp'nin sonraki enerji bakanı Taner Yıldız'dı.

“Adıyaman ve Hakkari'de kalitesi çok yüksek petrol bulduk” dedi.

“Çok büyük petrol rezervlerine ulaştık ama, istismar edilmemesi için petrol bulduk diye lanse etmiyoruz, yerlerini söylemiyoruz” dedi.

Padişah Abdülhamid'in petrol haritasını bulduklarını söyledi, “enerji bakanlığı koltuğuna oturduğumda en çok merak ettiğim konu, padişahımız Abdülhamid Han'ın petrol haritasıydı, bilimselliği olan bir harita, bizim petrol bulduğumuz yerleri de içeriyor” dedi.

Kuzey Irak'ta Kandil dağı eteklerinde petrol arayacağımızı söyledi, “başlattığımız çözüm sürecinin bize böyle bir faydası oldu” dedi.

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sekiz sahada petrol bulduk” dedi.

“Petrol kuyusu açmak için Hakkari ve Şırnak'a odaklandık” dedi.

60'lı 70'li yıllarda petrol bulunan kuyuların betonla kapatıldığını belirterek, “kapattıkları petrol kuyularını açıyoruz” dedi.

Akaryakıtta indirim müjdesi verdi.

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Akp'nin sonraki enerji bakanı Ali Rıza Alaboyun'du.

“Petrol aramada tüm zamanların rekorunu kırdık” dedi.

“Niğde'de tuz ararken petrol bulduk, fışkırdı” dedi.

“42 milyon ton petrol rezervine ulaştık” dedi.

Petrol keşfetmekle kalmayacağımızı, kömürden sentetik petrol üreteceğimizi söyledi, “her yıl iki milyar dolarlık üreteceğiz” dedi.

“Sentetik petrolün bildiğimiz petrolden farkı yok, ürettiğimiz sentetik petrolü rafine edeceğiz, benzine mazota dönüştüreceğiz” dedi.

Akaryakıtta indirim müjdesi verdi.

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Akp'nin sonraki enerji bakanı asrın damadımız'dı.

“Akdeniz'de petrol kuyusu kazmaya başlıyoruz” dedi.

“Denizlerde petrol ararken Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız” dedi.

“Türkiye petrol zengini bir ülke” dedi.

“Suudi Arabistan 1930'larda tam umutlarını yitirdiği anda petrol buldu, arayan bulur” dedi.

“Artık sadece karada ve denizde değil, havada da petrol arıyoruz, uçakla gravite manyetik veri toplama işlemine başladık” dedi.

“Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulduk” dedi.

Akaryakıtta indirim müjdesi verdi.

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Akp'nin sonraki enerji bakanı Fatih Dönmez oldu.

Koltuğa oturur oturmaz “26 yeni petrol sahası keşfettik” dedi.

“60 milyon varil petrol rezervini ülkemize kazandırdık” dedi.

“Libya'da petrol arayacağız” dedi.

“Diyarbakır'da petrol bulduk, hayırlı olsun” dedi.

“Kırklareli'de petrol bulduk, hayırlı olsun” dedi.

“Petrol yok denilerek üstüne beton dökülen kuyuları yeniden açtık, petrol bulduk, yorumu size bırakıyorum” dedi.

“Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz” dedi.

“2022'de yeni bir petrol müjdesi verebiliriz” dedi.

“Siirt kadim bir kentimiz, 12 bin yıllık geçmişi olan, İslam'la müşerref olalı neredeyse 1400 yıl geçmiş bir kentimiz, Anadolu'da İslam'ın ilk açıldığı kapılardan biri olmuş, manen gönülleri ihya eden, manevi mimarlarıyla meşhur bir kentimiz, hamdolsun Siirt'te petrol çıkarıyoruz” dedi.

Akaryakıtta indirim müjdesi verdi.

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(2002'den bu yana, sayın yalaka medyamızın arşivlerini tarıyoruz… Manisa'da zeytin bahçesini sulamak için kuyu kazarken petrol bulundu. n Sinop'ta denizde petrol bulundu. n Kanal İstanbul'un güzergahında petrol bulundu. n Sakarya'da termal enerji sondajı yapılırken petrol bulundu. n Afyon'un Akp'li belediye başkanı “Afyon'da 15 yıl önce gravitesi çok yüksek petrol bulundu, Lozan Antlaşması nedeniyle beton dökülerek üstü kapatıldı” dedi. n Trakya'da üstü beton dökülerek kapatılmış kuyulardan petrol fışkırdı. n Niğde'de bulundu, Isparta'da bulundu, Antep'te bulundu, Kastamonu'da bulundu, hepsi en yüksek graviteliydi, adeta ayran gibi içilebilecek kalitedeydi. n Antalya sahilinde kıyıya çok yakın bulundu. n Karadeniz'de bulunanı en az 40 sene yetecek kadardı. n Cudi dağı'nda bulundu. n Resmi açıklamaların toplamına göre, Türkiye'de açılan her üç kuyudan birinde petrol bulundu. Dünya rekorudur… Çünkü, dünya tarihinde, petrol keşfedildiğinden beri, üç kuyudan birinde petrole denk gelen bizden başka herhangi bir ülke yok!)

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(Tabii sırf petrol bulmadılar, Karadeniz'den Akdeniz'e, Gökçeada'dan Istrancalar'a kadar, memleketin her santimetrekaresinde doğalgaz buldular. n Kütahya'da bir milyar tonluk bor rezervi buldular, “beş bin yıl yetecek kadar” diye yazdılar. n Van Gölü'nde uranyum buldular, “gölün tabanı komple uranyum” dediler. n Çanakkale, Sivas ve Malatya'da toryum buldular, yandaş medyanın manşetini hiç unutmuyorum, “120 trilyon dolarlık toryum keşfedildi” diye yazmışlardı, 120 trilyon dolar… n Kayseri'de dokuz trilyon dolarlık neptünyum buldular, ancak, neptünyum'un doğada bulunan bir maden olmadığı ortaya çıkınca, bir daha neptünyum bulmadılar. n Petrol ararken Nuh'un gemisini bile buldular, 12 metre boyunda olduğunu açıkladılar. Dayanamadım oturdum yazdım, “dörder metreden iki tane fil koy, soksan soksan dikine iki tane de zürafa sokarsın, hadi diyelim maymunlar fillere bindi, gergedanlar nereye sığışacak birader, Nuh'un gemisi diye Nuh'un sandalını bulmuş olmayalım” dedim… Hakkımda suç duyurusunda bulundular.)

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Asrın liderimiz dokuz ay önce müjde verdi, “Diyarbakır'da Kırklareli'de petrol yok denilerek üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk” dedi.

Altı ay önce gene müjde verdi, “Karadeniz'de petrol bulduk” dedi.

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Netice kardeşim?

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Mazot 30 liraya dayandı.

Bir litresi neredeyse iki dolara geldi.

Asrın liderimiz neden böyle olduğunu izah etti…

“Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir, keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa” dedi!

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20 senedir habire petrol bulan cehape zihniyeti, hiç utanmadan, hiç yüzü kızarmadan, gözünün içine baka baka millete hikaye anlatmış demek ki!