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Zavallı euro

Akp iktidar oldu.

Euro 1.6 liraydı.

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Liradan altı sıfır atıldı, asrın liderimiz haklı gururla konuştu, “paramızın değeri neredeeen nereye geldi, eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu be, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz işte buyuz” dedi, tuvalete bir liraya gidiyor olmamız Avrupa ekonomisinde ciddi çalkantı yarattı, euro 1.8 liraya geriledi.

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TL'nin simgesi tanıtıldı, asrın liderimiz göğsümüzü kabarttı, “paramızın artık tıpkı dolar gibi, euro gibi simgesi var, simgemizin çıpaya benzemesi, paramızın güvenli bir liman olduğunu vurguluyor, paramızın artık haysiyeti var, paramız bağımsızlığı, gururu ve onuru temsil ediyor, paramız şahlanıyor, küresel bir aktör olarak öne çıkıyor, iktidarımızın özetini paramızın itibarında görmek mümkündür” dedi, paramızın küresel bir aktör olarak öne çıkması Avrupa ekonomisinde sarsıntı yarattı, euro 2.3 liraya geriledi.

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Varlık Fonu kuruldu, asrın liderimiz tane tane izah etti, “ne yapmış oldu varlık fonu, Türkiye ekonomisine güç katmış oldu, tutup eleştiriyorlar, o kadar cahiller ki anlamıyorlar, nitekim varlık fonunun ilanı yapılır yapılmaz döviz kurlarında düşüş başladı” dedi, nitekim varlık fonunun ilanı yapılır yapılmaz Avrupa ekonomisinde çöküntüye sebep oldu, euro 3.4 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “IMF bizden beş milyar dolar borç istedi, arkadaşlara ‘verin' dedim, baktılar ki vereceğiz, almaktan vazgeçtiler” dedi, IMF'nin perişan halde dilenircesine bize avuç açması Avrupa ekonomisinde ağır bunalım yarattı, euro 4.9 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz sayın ahalimize seslendi, “bu kardeşinize yetkiyi verin, dövizle faizle enflasyonla nasıl uğraşılır görün” dedi, sayın ahalimizin asrın liderimize yetkiyi vermesi Avrupa ekonomisinde deprem etkisi yarattı, euro 5.5 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz Avrupa'nın tüm dünyadan gizlediği gerçeği açıkladı, “İskandinav ülkeleri battı” dedi, İskandinav ülkelerinin battığının ortaya çıkması Avrupa ekonomisini de batırdı, euro 6 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz Avrupa'nın düştüğü acıklı hali açıkladı, “hamdolsun Türkiye ekonomide şu anda ciddi bir sıçrama noktasında, gerek batı, gerek dışımızdaki dünya, Türkiye'yi ciddi manada kıskanıyor” dedi, özellikle Almanya'nın bizi ciddi manada kıskanması, Avrupa ekonomisinde heyelan etkisi yarattı, euro 6.5 liraya geriledi.

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Avrupa ülkeleri pandemi sırasında vatandaşlarına milyarlarca euroyu hibe şeklinde dağıtırken, asrın liderimizin iban numarası vererek, vatandaşlarından üste para istemesi, Avrupa ekonomisinin entübe edilmesine sebep oldu, euro 7.5 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz Avrupa'nın ibretlik halini anlattı, “Avrupa'nın halini görüyorsunuz değil mi, Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyecek bulamıyorlar” dedi, Alman halkının askıda ekmek kuyruğunda olduğunun ortaya çıkması, Fransız halkının hava karardıktan sonra çöpten çıkma sebze topladığının anlaşılması, Avrupa ekonomisini boş baklavaya çevirdi, euro 10.8 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz koltuklarımızın kabarmasına sebep olan bir açıklama yaptı, “köprülerimiz havalimanlarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, yatırım, üretim ve istihdamdaki gidişatımızı görünce şok oldular” dedi, e tabii Avrupa ekonomisi şok olunca, euro da o şokun etkisiyle 13.5 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz başarısının sırrını anlattı, “ben ekonomistim, ekonominin kitabını yazdık, bunların kafası basmaz” dedi, e haliyle Avrupa'nın da kafası ekonomiye basmadığı için, euro 16 liraya geriledi.

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Asrın liderimiz “eğer ben ekonomi tahsili görmüşsem, faiz sebep enflasyon neticedir” dedi, ekonomi tahsili görmeyen Avrupa ekonomisinin beli kırıldı, euro 18 liraya geriledi.

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Vaziyet böyleyken…

Euro/dolar paritesi 1'in altına düştü.

Dolar, euroyu geçti.

Televizyonlarımızı izliyorum…

Euronun dolar karşısında nasıl çaresizce eridiğini anlatıyorlar.

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Zavallı Avrupa yani.

Bizim şahlanışımız karşısında duramayacakları belliydi!