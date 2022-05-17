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Devede kulak dediniz öyle mi?

Rize-Artvin Havaalanı'nı açılışında konuşan Erdoğan, milletin karşısına hep eserle çıktıklarını söyleyip, “Eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır… Hatta hatalarımız olmamış mıdır, olmuştur! Ama bunlar devede kulak misalidir” dedi!

Devede kulak… Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığa dikkat çekmek içindir.

Devesi bol Araplar kadar olmasa da pek severiz develi lafları.

Misal ‘bizim işler düzelmez' demek yerine; ‘deveye boynun eğri demişler, nerem doğru ki' denmiş… Kendine ait olmayanı cumburlop gulu gulu yapan birilerini anlatmak için, ‘deve yaptı' denmiş, ‘deveyi hamuduyla götürmüş' denmiş! Başkasının parasını savurana, “El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım” denmiş!

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Cumhurbaşkanı, ‘Hatta hatalarımız olmamış mıdır, olmuştur' deyince; AKP'li 20 yıla şöyle bir baktım…

Bismillah… Buharlaşan 128 milyar dolar mesela, devede kulak sayılır mı?

Prof. Dr. Mehmet Alagöz, 2017'de başbakan yardımcısı Recep Akdağ'ın açıklamasında, Türkiye'nin Suriyelilere 30.2 milyar dolar harcandı sözünden yola çıkıp analiz yapmış: Bir Suriyeli'nin Türkiye'ye aylık maliyeti 300, yıllık 3600 dolar. Bu hesapla Suriyeli misafirlerimiz için 2011'den 2020'nin Aralık ayına kadar en az 71 milyar dolar harcamışız! Bu kulaksa, hangi devenin acaba?

Uşak, Çanakkale Gökçeada, Kocaeli Cengiz Topel havaalanları yıllardır atıl. 76 milyon liraya yapılan Balıkesir Havaalanı'na 18 ayda tek bir uçak inmedi! Uşak Havaalanı'nı 2021 yılında 52 yolcu kullandı! Zafer Havaalanı'nı yapıp işleten şirkete yıllık 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verildi. Alanı 2021'de sadece 9 bin yolcu kullandı, garanti 2044'e kadar üstelik! 1 milyon 308 bin yolculuk hata, devenin kendisi olmuyor mu?

Devede kulak mıdır 200 liracık köprü geçişi?

2018'de Londra, Madrid, Roma ve Kopenhag'ı geride bırakıp dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında 3. olan Atatürk Havalimanı'na 2022 yılında yıkım için dozerlerin girmesindeki hata, devenin neresi?

Aile Bakanlığı'na göre, devletten aldıkları yardımlarla yaşayabilenlerin sayısı 11 milyon 370 bin… Ayrıca 8 milyon 400 bin işsiz var, 2 milyondan fazla emekli 2 bin 500 lira alıyor! 25 milyon 500 bin insan açlık sınırının, 51 milyon da yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani 76 milyon 500 bin Türk, gırtlağı geçti kulak sınırında boğuluyor!

Kutusundan çıkaramadığımız S-400 füzeleri için Ruslar'a ödediğimiz 2.5 milyar dolara bakınca anlıyor insan, bizim deve ne kadar da büyük!

1 Ocak-19 Mart 2022 tarihleri arasında 2 milyon 291 bin yeni icra dosyası açıldı. Toplam açık icra dosya sayısı 24 milyonu geçti! 2021'de 3.5 milyon elektrik, 1 milyondan fazla da doğalgaz abonesi faturalarını ödeyemedi!

1. derece 1. kademe 25 yıllık bir devlet memuru emekli olurken 130 bin lira ikramiyeye hak kazanıyor. AKP'den önce emekli ikramiyesi ile millet ev alıyordu, ev! Bugün iyi bir çadır alınır belki! Aradaki kayba bakınca, akla deve değil başka şeyler geliyor!

Bu ülkenin gençlerine sordular. Yüzde 76'sı ‘daha iyi bir gelecek için' yurt dışına gitmek istiyor! Bu yüzde, devenin kulağı mı?

Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten itibaren TCK'nın 299. Maddesi, Erdoğan'ı koruma maddesi haline geldi. Yan bakana dava açıyorlar! 299. maddeden açılan dava sayısı 2014'te 132 idi… O tarihten 2020'ye kadar hakkında dava açılanların sayısı 38 bin 581 oldu! Erdoğan öncesinde bu sayı darbeci Evren dahil bin 716 idi! Hak, hukuk, adaletimizde olanlara devede kulak denir mi?

Gıdada kendi kendine yeten ülkeydik güya! Resmi verilere göre çiftçi sayısı son 5 yılda yüzde 26, son 10 yılda yüzde 53 azaldı! Bu da mı devede kulaklık hata hakim bey?

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Olan bitene devede kulak diyemiyorsak artık, deve kuşuna inat başımızı kumdan çıkaralım! Yaklaşan bir seçim ve bizim durumumuzu gayet güzel anlatan develi bir ata sözümüz var: Çok karınca deveyi götürür!