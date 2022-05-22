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Evet efendim sepet efendim

Muhteşem Süleyman…

Batılılar ona öyle diyordu. 46 yıl yönetti Osmanlı'yı. Onun döneminde bir milim vatan toprağı terk edilmedi, Osmanlı'nın atası Süleyman Şah'ın türbesi tırıs tırıs sınıra kaçırılmadı… Ya? Tahta oturduğunda 6 milyon 557 bin kilometrekareydi imparatorluğun toprakları 14 milyon 983 bin kilometrekareye çıkardı!

Çok iyi eğitim aldı. Anadili hariç üç dil biliyordu. Trabzon'da Rum kuyumculara çıraklık etti, kuyumcu ustasıydı. Sadece şiir okumuyordu, aynı zamanda şairdi. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazdı.

‘Kanuni' denmesinin nedeni ise kanun yaptığı için değil, kanunlara uyduğu içindi!

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1538'de Karaboğdan Seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman, askerlerini Prut Nehri'nden geçirecek yöntemi arıyordu. Ordunun mimarları nehre köprü yapıyor, ancak biri bile dayanmıyordu. Sonunda, Kanuni'nin ordusunda görevli bir askeri önerdi Damat Çelebi Lütfi Paşa. Padişah şaşırsa da tamam dedi. Asker, nehrin üzerine 13 günde yüksek ve sağlam bir köprü yaptı.

O asker, 1539'da Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine Kanuni tarafından Saray Başmimarlığı'na getirilen Mimar Sinan'dı!

Ölene kadar işinin ehli insanları yanına çeken Kanuni, 1549 yılında Başmimar Sinan'dan adına ve devlete yaraşır bir cami yapmasını istedi.

Aylar süren alan düzeltilmesi ve alt yapı çalışmalarının ardından 1550 yılında caminin temelleri atıldı. Ve bir cuma günü, inşaatın başlamasından 7 yıl 4 ay sonra Süleymaniye Camii ibadete açıldı! Külliyenin tamamen bitmesi ise 1559 yılını buldu. Yani, yağmura çamura, 100 depreme rağmen ayakta duran, haşmetli Süleymaniye 9 yılda tamamlandı!

Kanuni'nin, Süleymaniye hizmete açıldıktan sonra yaptığı ilk şey memleketimizde 5 yüzyıl sonra bugün yapılır mı bilmem. Ama, şöyle bir ilan verdi Muhteşem Süleyman: “Camide görev yapacak hocalar en az iki dil bilmeli ve beşeri bilimler eğitimi almış olmalı! Çünkü, buraya her milletten ziyaretçi gelecek.”

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Süleymaniye'nin ibadete açılmasından 472 yıl sonra yine bir cuma günü… Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde, projenin müteahhidini huzura çağırıp soruyor: Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?

Müteahhit saygı ile, 36 ayda diyor.

Sanki bir ihale yapılmamış, proje hazırlanmamış, başlama ve bitiş tarihi, ona göre işin bedeli belirlenip, uzmanlar tarafından kabul edilmemiş, ilk kez duyuyormuş gibi şaşırdı Erdoğan!

“Ne diyor bu ya! Sen nasıl Fatih torunusun, ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey, (Darülaceze başkanı yüksek mimar Hamza Cebeci) Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim! Olmaz… Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii'ni ne kadar zamanda bitirdi? Mimar Hamza Bey, ne kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü?” dedikten sonra müteahhit bey olmaz demedi tabi… Tee Dortmund'da mimarlık eğitimi alan Darülaceze başkanı da, ‘Süleymaniye'nin 1 yılda bitirilemeyeceği gibi bu proje de 1 yılda bitemez efeeem' demeyince iş tatlıya, pardon 12 aya bağlandı!

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Bu topraklarda yaşayıp her gün ‘ne diyor bunlar ya' demesek, aslında çok matrak bir ülke Türkiye! Kanuni'yi tanıyor musun, Süleymaniye'yi bir yılın altına düşürdü mü sahnesi komik ama, daha eğelencelisi de var!

11 Kasım 2010… Başbakan Erdoğan, restorasyonu 3 yıl süren camide bayram namazını kıldıktan sonra, hoparlörlerden duyurulan, ‘Sayın başbakanımız elinin öpülmesini istemiyor' uyarılarının ardından yurttaşlarla bayramlaştı… Restorasyonu 3 yıl süren o cami, Süleymaniye Camii idi!

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1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın yerinde Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, Süleymaniye Camii bir yılda bitirilmeye çalışılır, büyük olasılıkla 472 yıl ayakta kalamaz yıkılır, bugünlere gelmezdi! Koca Sinan ‘hay hay' demezdi mutlaka, yine de şu cümleyi duyardı: “9 yıl mı, ne diyor bu ya? Bu mimarı değiştirelim… Sen nasıl Fatih'in torunusun? Bu cami 12 ayda, 365 günde, bilemedin 1 yılda bitsin!”