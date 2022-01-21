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Guru…

Anadolu Ajansı, her yıl uzun söyleşiler yaptı ‘yatırım gurusu' Jim Rogers ile… Konu hep ekonomisi uçan Türkiye idi… Dünyaca ünlü finans uzmanıydı, memleketimizle ilgili ağzından bal damlıyordu ama onun Türkiye'ye 1 dolarlık yatırım yaptığını gören olmadı!

Yoksa guru bir sevgi miydi onunki?

İşin ilginci, iktidarın ajansı ile iktidarın sesi medyanın pek sevdiği guru, Cumhurbaşkanı'nın sonradan sonraya pek sevmediği, hazzetmediklerine, “Soros artığı” falan dediği George Soros'la ortaktı! Soros ve Rogers'in kurduğu şirket yüzde 4 bin 200 değer kazanıp rekor kırınca, bizim guru parayı bulmuş dünyayı gezmişti. Gezi bitince de, ‘Maceracı Kapitalist' kitabını yazarak gerçek kimliğini açıklamıştı!

İşte o maceracı kapitalist, yıllarca ekonomimizi öve öve bitiremedi nedense…

12 Aralık 2012… Emtia gurusu, ünlü yatırım ve finans uzmanı Jim Rogers Anadolu Ajansı'na konuştu, şahane şeyler söyledi: “Türkiye büyük resimde büyümeyi sürdürecek. Türkiye'yi çoğu ülkeden daha iyi bir gelecek bekliyor. Ortadoğu'da her ne olursa olsun Türkiye çok iyi bir pozisyonda. Birçok ürünü Avrupa'dan çok daha ucuza ve etkili bir şekilde üretebiliyorsunuz.(Almanya bizi kıskanıyor lafı buradan çıkmış olabilir)”

7 Eylül 2017… Emtia gurusunun gözü Türk piyasalarında! Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers, Anadolu Ajansı'na konuştu, süper şeyler söyledi: “Durum bu şekilde oldukça Türkiye daha iyi durumda olacak! Türkiye'nin doğuda, batıda, güneyde dostları var! Tabi ki Türkiye daha iyi durumda olacak! Yüksek getirisi nedeniyle Türk tahvillerine yatırım yapmayı düşünebilirim!

5 Eylül 2018… Ünlü Amerikalı yatırımcı Jim Rogers, Anadolu Ajansı'na Türk piyasası ile ilgili harika açıklamalarda bulundu: “Akıllı insanlar şu anda Türk varlıklarını satın alıyorlar! Yatırım yapacak olsam Türkiye'deki varlıkları alırdım! Eminim çok yakında İstanbul, Rus ve Çinli yatırımcılarla dolu olacak!”

19 Aralık 2019… Yatırım gurusu Jim Rogers, Londra'da Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı, Türkiye ile ilgili müthiş şeyler söyledi: “21. Yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak! Ne mutlu ki Türkiye Asya'nın bir parçası. (AA muhabirine haritada Asya'yı göstererek) Sağa doğru yaklaşın!”

4 Aralık 2020… Ünlü finans uzmanı bu kez Anadolu Ajansı'na değil, iktidara yakın A Para'ya konuşup ‘heyecan verici' şeyler söyledi: “Para biriminizi kontrol edecek olursanız Türkiye çok heyecan verici bir ülke olur! Türkiye'de şu an bir yatırımım yok! Ama, eğer para biriminizin gidişatı iyi olursa ve sürdürülebilir bir kontrol sağlarsanız o zaman benim tabi ki de ilgim artar!”

Dünyaca ünlü yatırım gurusu 2021 yılı boyunca ne Anadolu Ajansı'na ne de iktidara yakın bir kanala Türk ekonomisi ile ilgili tek bir güzel söz söylememiş, sevenlerini üzmüştü.

19 Ocak 2022… Cumhurbaşkanı, güzel söz boşluğunu Saray'daki 51. Muhtarlar Toplantısı'nda doldurmaya gayret etti. Ekonomik durumu muhtarlara anlattı: “Dünyada küresel üretim ve ticaretin merkezi değişirken Türkiye en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Sanayide mevcut fabrikalar tam kapasite harıl harıl çalışırken sürekli yeni yatırımlar yapılıyor. Kur gibi enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız!”

Rastlantının böylesi! AA ve A Para'nın artık ilgi göstermediği ‘yatırım gurusu' Bloomberg HT'ye, üstelik muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı ile aynı gün konuştu, ‘fena' şeyler söyledi: “Türkiye'yi çok seviyorum ama şu an için yerel para biriminin durumu nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmüyorum! Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, bu o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir!”

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Asla gelmeyecek sevgiliyi bekler gibi, Türk ekonomisi uçuşa geçecek diye bekliyor birileri hala! Merakla soruyorlar ne zaman düzelecek işler diye ama…

‘21. Yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak' abukluğundan, ‘Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmüyorum' gerçeğine; neredeeen nereye gelen ekonomimizi özetleyiverdi guru! Gözlerdeki ışıklı palavralara inanıp 14 liraya inen dolara çarpıldığına, fiyatlardaki köpüğün kaşıkla alınacağına sevinenlerin guruyup kalmasıdır onun dedikleri…