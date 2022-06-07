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Konu gençlerse dünya liderimiz asla şaka yapmaz!

“Kitap okumaya vaktim yok, arkadaşlar kitap özeti getiriyor” demişti. Gençlere öğüt verdi: “Kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin!”

Cumhurbaşkanı seçimlerinde rakibi 3 dil bilen ekmek için Ekmeleddin'i eleştirdi: “Neymiş 3 dil biliyormuş. Yahu biz tercüman mı arıyoruz? Ben işte tercümanlarla götürüyorum işi!” Sonra gençlere öğüt verdi: “En az bir yabancı dil öğrenin. Sadece kendi dilimizi konuşarak bir yere varamayız!”

Bir genç, “İşsiz üniversite mezunları ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı” diye sorunca, “Geleceğinizi özel sektörde arayın” dedi!

Üniversiteden mezun oldukları halde iş bulamayan 1.5 milyona yakın gence şu tiyoyu verdi: “Ara eleman eksiğimiz var!”

“Gençler dünyayı gezip görün, şartlarınızı zorlayın” dedi.

kendini ispatlayan iş bulur” dedi.

Yabancı gençleri unutmadı: “Yabancı öğrencilere çalışma izni verilecek, genel sağlık sigortasına dahil edilecek, 115 bin yabancı öğrenciye ikamet belgesi verilecek!”

KüÜniversite bitirmiş, elinde kapı gibi diploması olan Türk gençlerine, “Kalifikasyon noktasında tahya'da açılış sonrası ayrılıyordu ki Cemile Üye isimli genç kız, “İki üniversite bitirdim, işsizim. İş istiyorum” diye bağırdı. Erdoğan genç kızı ve Kütahya belediye başkanını yanına çağırdı. Başkan'dan aldığı kartviziti genç kıza uzattı. Başkana da iş bulması için talimat verdi!

Midyat'ta açılış yaptı, ayrılırken fiziksel engelli genç kız Azize Akan kendisine gül verdi, “Meslek lisesi mezunuyum, işsizim” dedi. Erdoğan şunu yaptı! Engelli genç kıza kartvizitini uzatıp, bakanına ona iş bulun dedi.

Asker kaçağı gençleri atlamadı: “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmalarının yolunu açıyoruz. Bakaya gençlerimize hayırlı olsun!”

Gençlere, “Size emretmeyeceğiz, dikte ettirmeyeceğiz, yanlışı sizinle birlikte tespit edip düzelteceğiz” dedi(!)

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörüne tepki gösteren öğrencilere seslendi: “Siz öğrenci misiniz, terörist misiniz?”

“Gençler hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum” dedi!

“Bakınız sulu-kuru her türlü kötü alışkanlıklar gençliğimizde var” dedi!

“Unutmayın, fırsatlar şimşek gibidir çakar ve kaybolur” dedi.

Mini mini birler ve orta dereceli okullarda okuyanlara da seslendi: “Bugünün çocukları sakın ola kirlenmeyin!”

En son öğüdü lise düzeyinde oldu…

Proje yarışmasında liseli gençlere ödül veriyordu. Aklına, uzaya gitmek için başvuran 35 bin genç geldi. Ödül verdiği kızımıza döndü, “İşte uzay namzetlerinden bir tanesi. Müracaatını yaptın mı sen” dedi! Yapmamıştı, yaşı uzaya yetmiyordu… Hiç fark etmez, çözümü hazırdı Erdoğan'ın: “Aa! Yapma ya… E yaşını büyütürüz!”

Şaka sanıp, kahkahayla güldü oradakiler!

Yanıldılar…

Boş şişeleri ‘içinde memleket havası var' deyip satan, yaya üst geçidini kullananlardan ‘paralı oldu' diyerek ücret isteyen televizyon dünyasının Şakacı lakaplı Çetin abisi yapsa şakayı, tamam…

Fakat dünya lideri bu; her şakasının altında gerçek yatar!

23 Nisan'da Başbakan koltuğuna oturan küçük kıza,“Yetki senin! Asarsın kesersin, her şey sende” demişti. Şaka mıydı?

Kütahya'da iki üniversite bitirdiği halde iş bulamayan genç kıza, Midyat'ta iş bulamayan engelli genç kıza kartvizit vererek ‘hamili kart yakinimdir' geleneğini devam ettirip iş bulması, aynı durumdaki gençler için şaka mıydı?

Merkez Bankası'nın başına düşünülen ancak ‘başkan olması önünde diploma' engeli bulunan genç isim Murat Çetinkaya için ‘özel yasa' çıkarılıp, iş kılıfına uydurulmuştu. Bu sayede Erdoğan tarafından önce başkan yardımcısı, sonra da bankanın başkanı yapılmıştı. Şaka mıydı?

Soma'da 301 madencinin can verdiği katliam gibi olaydan sonra bölgeye gitmişti. Millet tepki gösterince polis yakaladığını karga tulumba içeri attı. İki polis bir genci yere yatırıp ‘etkisiz hale' getiriyordu ki, Erdoğan'ın müşaviri genç Yusuf Yerkel, yerdeki gencin böğrüne Allah ne verdiyse tekme savurdu. Erdoğan ne yaptı genç müşavirini? Euro cinsinden dolgun maaşla Frankfurt başkonsolosluğuna ticari ateşe!

Yakında büyükelçi olur desem, şaka mı yapmış olurum?

İşte bu yüzden liseli kızımıza yaşını büyütürüz denmesi kesinlikle şaka değildir!