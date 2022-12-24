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Memleketin seçmeni vezir de eder rezil de!

Saros Araştırma 19 Aralık'ta bir araştırma yayınladı…

Saray hükümetinin en başarısız bakanları kim?

Sürpriz yok, ilk üç şöyle.

En başarısız birinci… Adalet bakanı Bekir Bozdağ (başarısızlık notu yüzde 27.5)

En başarısız ikinci… Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati (başarısızlık notu yüzde 24)

En başarısız üçüncü… İçişleri bakanı Süleyman Soylu (başarısızlık notu yüzde 23)

Sonuçlara büyüteçle bakınca bir ayrıntı çarpıyor insanın suratına.

Okulda okumuştuk. Yanıtların sallama olup olmadığını anlamak, sağlamasını yapmak için kontra sorular sorulur. Bu çalışmada da yapılmış.

“Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yanıtlayanlara akabinde bir soru daha sorulmuş: Kabinenin en başarısız bakanlığı sizce hangisidir?

Komik ama gerçek, AKP'lilerin yüzde 16.7'si, MHP'lilerin yüzde 46.7'si Nebati bakanı başarısız bulduğunu söylemiş!

Bitmedi…

Nebati bakanı başarısız bulan CHP'lilerin verdikleri not MHP'lilerden çok çok az, AKP'lilerden bir gıdım fazla, yüzde 25.9!

Yani başta AKP olmak üzere tüm partililer gözleri ışıl ışıl bakanı başarısız buluyor ama MHP'lilere göre onun durumu başarısızlıktan çok, felaket!

AKP seçmeni sadece Nebati bakan mı başarısız buluyor? Hayır… AKP'ye oy vereceğim diyenlere teessüf ederek ifade edelim ki ülkemizin müstesna siyasetçisi Süleyman Soylu da Hazine bakanı ile eşit puan almış kendi partisinden, yüzde 16.7…

Özetle, Cumhur İttifakı'nın açık ara en başarısızı Nebati… AKP'liler için ise en başarısız bir değil iki, eşit puanlı Nebati ve Soylu!

İnsan başarısız bakanların puanlarını görünce hüzünlenip(!) merak ediyor. Bakanlara bu puanları veren kıymetli seçmen saray hükümetinin başı için ne düşünüyor?

Şirket dolaylı yoldan onu da sormuş: Genel olarak düşünüldüğünde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?

Yanıtlar şöyle… Yüzde 29.4 evet onaylıyorum, yüzde 63 hayır onaylamıyorum, fikri yoklara gerek de yok!

Geldik zurnanın zırt dediği yere…

Saray hükümetinin bakanlarının başarısını kıymetli seçmenlere soran araştırma şirketi Ekim ayında binlerce kişi ile farklı bir anket yaptı. Sorulardan biri de şöyleydi: Siyasi parti genel başkanlarını başarılı buluyor musunuz?

Allah okuyanı inandırsın, AKP Genel Başkanı Erdoğan yüzde 21.3 ile sıralamada 10. (yazı ile on) oldu!

En başarısız bakan Bozdağ'ın yüzde 27.5, Nebati'nin yüzde 24, Soylu'nun yüzde 23'üne bakınca, Erdoğan'ın aldığı yüzde 21.3 saray hükümetindeki ‘başarı' listesini mecburen değiştirdi…

Yarın öbür gün milletin en başarısız üçüncü bakan seçtiği Soylu çıkıp, ‘pardon ama haksızlık etmeyin şu listeye bir bakın' demez elbette ama, dese de kimse ona doğru söylemiyorsun diye atar yapamaz.

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Şahsen, hangi partiye oy vereceksiniz sorulu ‘şu parti fark atıyor, falanca lider aldı başını gidiyor' anketlerine hiç güvenmem! Yanlış anlaşılmasın araştırma şirketine, yönteme falan değil güvensinliğim. Ankete yanıt veren pek kıymetli yurttaşlarımıza!

Bir örnekle kanıtlayayım…

2021 yılında yine böyle bir anket yapılmış ve Saray hükümetinin en başarılı bakanı kim çıkmıştı biliyor musunuz?

Süleyman Soylu!

Sonuçlara bakıp bakıp, beni nasıl başarısız sayarlar kardeşim siper ettik gövdemizi liderimiz için dememeli saray hükümetinin başarısız bakanları… Dünya liderimiz, gece gündüz 85 milyonun hayrı için çalışıyorum. Yüzde 21'lik mi beğendiniz diye nankörlükle suçlamamalı insanları.

Onların aklı onlara yeter ama yine de vereyim… Memleketin seçmenin huyu bu. Oyları ile insanı vezir de ederler rezil de!