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Son yılların en soğuk, en karlı kışı olacakmış…

Eylül ayının 22. günü kar yağdı Bolu'ya. Karlı fotoğraflı haberi görünce içim cızzz etti. Bu hava işlerini en iyi kim bilir diye araştırdım.

“Leylekler erken göçtü. Belli ki 2021-2022 kışı çok sert, yağışlı, karlı geçecek” diyerek geçen yılın hava durumu tahminini tam isabet tutturan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'u buldum.

Youtube kanalından Ağustos ayında Türkiye'nin 2022-2023 kış tahminini yayınlamış.

İzledim, donup kaldım! Özetle şöyle:

* Bu kış geçen kışı aratmayacak. Hatta daha soğuk, daha karlı olacak.

* Eylül'den itibaren gece sıcaklıkları düşecek. Kar görülebilir!

* Ekim ve Kasım ayları serin ve yağışlı geçecek.

* Sert kış, Aralık ayının 20'sinden itibaren Türkiye'ye girecek! Bizi çok zor günler bekliyor!

* Akdeniz kıyıları dahil tüm bölgelerde don olayları görülecek.

* Bu yıl yaşanacak kar yağışları ve fırtınalar hava, kara, deniz ulaşımını olumsuz etkileyecek.

* Jet akımları Kuzey Kutbu'ndan taşıdığı soğuk havayı Güney'e taşıyacak.

* Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında SON YILLARIN EN SOĞUK, EN KAR YAĞIŞLI KIŞI yaşanacak!

* İstanbul Ocak ayının 20'sinden sonra Şubat ortalarına kadar REKOR DÜZEYDE KAR YAĞIŞI ALABİLİR!

* Kasım ayının sonunda sert kış ilk provasını yapacak.

* Polar vortex yani kutupsal girdap etkileri yılbaşından itibaren görülecek!

Çok sert geçeceği söylenen kış için hangi hazırlıkları yapabiliriz peki?

a- Fiyatı 500 liradan başlayan halis Uşak battaniyesi getirtebiliriz Uşak'tan.

b- 30 liraya Çin malı olanı da var ama, koku yapmayan 250 liralık Alman malı sıcak su torbası alabiliriz.

c- Pencerelere naylon gerebiliriz.

ç- Paraya kıyıp güneş enerjisi sistemi kurdurup, “Artık çok geç, yalvarma / Dönüş yok o yıllaraaa” diyerek Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısını mırıldanabiliriz.

d- Albümleri çıkarıp içimizi ısıtsın diye eski güzel günlere ait fotoğraflara ailecek bakabiliriz.

e- Annemizin ‘evlenip yuva kurunca' diye mahalle yorgancısına özel olarak diktirdiği o insanı altına alıp ezen yün yorganları yüklükten çıkarabiliriz.

f- Varsa bu kış bebeği olmuş ya da olacak hısım, akraba, konu, komşu onlara sık sık gece gezmesine gidebiliriz. Bebek olduğu için mecburen evi sıcak tutmak zorunda kalacaklar çünkü!

g- Evde kat kat giyinip oturabilir, yün alıp elimize eldiven, ayağımıza patik, boynumuza atkı, başımıza bere örebiliriz.

ğ- Geldik yumuşak G'deki ‘bekle yakarız' şıkkına!

Alır yakarım dersen, kömürün tonu 7 ila 9 bin 500, 25 kiloluk torbası 260 lira… Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tek tek hesaplamış, İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet faturaları toplamı 2022'nin Ocak ayında 997 liraymış. Son zamlardan sonra aynı ailenin sadece elektrik ve doğalgaz faturası en az ne olacak biliyor musunuz? 900 lira!

Yani… Yanisi son yılların en soğuk, en karlı kışında anlayışınıza güvenip kibarca ‘bekle yakarız' demem şu: Kömürle, doğalgazla, elektrikle hatta bin lirayı bulan tezekle ısınmak deveye hendek atlatmak gibi bir şey.

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Bir de şu var; “Yüzde 8 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 ama ülkemde market rafları boş değil. Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da boş” diyen dünya liderimizden kopya çekip, “Doğalgaz depolarımız neredeyse dolmak üzere. Bu kışı sorun yaşamadan atlatacağız” diyen Enerji bakanı Dönmez'e güvenip ‘nasıl olsa raflar depolar dolu' diyerek yakın yakabildiğinizi.

Faturayı mı? Postalarsınız saraya…