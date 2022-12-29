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Soylu’nun sorusunu bir savcı da sorar mı?

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından kamuda FETÖ operasyonları başlatıldı. İki yıl süren OHAL döneminde 125 bin 678 kişi ihraç edildi. Bakanlıklar dahil kamu kurumlarının tamamında operasyonlar hala devam ediyor. Toplam ihraç sayısı 200 bine yakın.

FETÖ'den en yüksek ihraç sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde… TSK kadar olmasa da ihraç sayısı yüksek bakanlıklardan biri de İçişleri Bakanlığı!

Kardeşi hakkında FETÖ ihbarı bulunduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen, “gelir adalete hesabını verir” diyen İçişleri bakan yardımcısı İsmail Çataklı 3 Ağustos günü, İçişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ ihraçlarıyla ilgili açıklama yaptı:

“FETÖ'yle mücadele kapsamında bugüne kadar KHK'lerle 37 bin 934 kişi, idari işlemle de 11 bin 79 kişi olmak üzere toplam 49 bin 13 çalışan ihraç edildi. Bunların içerisinde mülki idare amirleri, emniyet ve jandarma, sahil güvenlik, AFAD, göç, genel idareden personellerimiz, yerel yönetimler, belediyeler ve özel idarede çalışanlar var…”

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Abdülkadir Aksu, Beşir Atalay, Osman Güneş, İdris Naim Şahin, Muammer Güler, Efkan Ala, Sebahattin Öztürk, Selami Altınok ve Süleyman Soylu…

2002 yılından günümüze AKP hükümetlerinde her biri birbirinden başarılı İçişleri bakanlığı yapan isimler.

Ne oldu peki?

20 yıldır içişleri bakanlığı yapmış bu isimlerden herhangi birine, ‘15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılan incelemelerde bakanlıkta terör örgütü üyesi, terör örgütleriyle iltisaklı ya da irtibatlı isimlere rastlanıldı. Şu şu tarihlerde bakanlık koltuğunda oturduğunuz için yüksek müsadelerinizle acaba siz bu duruma ne diyorsunuz? Bu kişiler işe alınırken referans neydi? Hangi yetenekleri dolayısıyla alındılar? Bunları bakanlığınıza kim ya da kimler önermiş olabilir? CV bile istenmedi mi?' şeklinde tek bir soru soruldu mu?

Haberleri, raporları talan ettim. Yok, sorulmamış!

Devlet işlerinden anlamadığımız(!) için neden sorulmamış bilemeyiz, vardır bir hikmeti.

Fakat dün basın toplantısı yedi yıldır İçişleri bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, “FETÖ'den devlete sızmış yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Bizim bakanlığımızdan 50 bini aşkın kişi çıkarıldı” dedikten sonra terör örgütleriyle iltisaklı ya da irtibatlı oldukları iddia edilen 505 İBB çalışanıyla ilgili olarak suçladığı Ekrem İmamoğlu'na şu soruyu sordu:

“Bu kişileri alırken referansınız nelerdi? Hangi yetenekleri dolayısıyla aldınız, bunları kim önerdi? CV bile istemediniz mi?”

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Tıkır tıkır işleyen, herkese eşit mesafede duran yüce Türk adalet sistemimizde bir kıymetli savcımız 2016 yılından bu yana İçişleri bakanlığı yapan, sözüne güvenilir siyasetçimiz Soylu'nun bu sorusundan vazife çıkarır mı?

Vazife çıkarıp 50 bin personeli FETÖ suçlamasıyla ihraç edilen bakanlıkta, bugüne değin bakanlık yapan isimlere, İmamoğlu'na yöneltilen sorulara benzer soru sorar mı acaba?

Düşünün… Sorar mı!