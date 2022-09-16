Yücel Arı
Yücel Arı
yari@sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16 Eylül 2022
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Yazarlar - Yücel Arı

Yaz bitmeden

Yeterince bozukluk var zaten, üstüne havalar da bozmadan bana az müsade…

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