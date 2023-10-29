‘Aklın ve bilimin yolunda Cumhuriyet’in devrimci ruhunu yaşatmalıyız’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD), Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin hazırladığı dergide Cumhuriyet’in kazanımları hatırlatılarak daha güçlü bir Türkiye’nin inşası için görüşler paylaşıldı.

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Dergide, TÜSİAD'da yönetim kurulu başkanlığı yapan ve yüksek istişare konseyi divan başkanlığı ve üyeliği olan iş insanları Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin görüşlerini kaleme aldı. İş insanları Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inşa edilen Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparken, o dönemki devrimci ruha dikkat çekti ve ikinci yüzyıla girerken yapılması gerekenleri dile getirdi.

İŞ İNSANLARINDAN 100. YIL MESAJI:

Büyük reformlara imza attık

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi, çağın nabzı yakalandığında, halkın gelişme yeteneğinin nasıl milli iradeye dönüştüğünün mükemmel bir örneğidir. Biliyoruz ki özgürlük ve ilerleme mücadelesi hiç bitmez. Cumhuriyet'in devrimci ruhuna bugün de sahip çıkmalıyız. İlerleme hedefi doğrultusunda mücadeleden hiç vazgeçmemeliyiz. O günün koşullarında büyük reformlar yaptık. Geride bıraktığımız ilk yüzyılda eksik kalanları tamamlamalı, aksayanları tamir etmeliyiz.

Çözüm Cumhuriyet değerlerinde

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan: Atatürk ve kadrosu müthiş bir siyasi basiret örneği gösterdi, tarihin akışının yönünü çok doğru okuyarak devletin temelini sağlam biçimde attı. 2023 yılına geldiğimizde dünya, 1923 yılındaki dünya kadar olmasa da bir kez daha büyük gerilimlere sahne oluyor. Karşı karşıya olduğumuz çetrefil sorunları, Cumhuriyet değerlerinin sağlam zeminine basarak, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletin iradesiyle, halkın fiili olarak seferber olmasıyla çözebiliriz.

Kurucu ruhu canlı tutmalıyız

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç: Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken, uluslararası nizamın belirsizliklerle dolu olduğu yeni bir döneme giriyoruz. Basiretle yönetilmesi gereken bu sürecin memleketimiz için riskler kadar önemli fırsatlar da barındırdığı kanaatindeyim. Her halükarda, istikbalimizin teminatı, Cumhuriyetimizin temelini teşkil eden inkılaplara ve onu daha da ileriye taşıyacak çağdaş değerlere kayıtsız şartsız bağlılıktır. Yüz yıl önceki kurucu ruhu ve geleceğe ilişkin umutlarımızı daima canlı tutmak mecburiyetindeyiz.

Umut ve güvenle çalışıyoruz

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: Cumhuriyet'in ilk yüzyılı birçok hayalin gerçeğe dönüştüğü, başarılarla dolu, olağanüstü bir dönem… Cumhuriyetimiz, yeni yüzyılında da hepimizin “ruhuna canlılık ve ilham” veriyor. Ülkemizin çağdaş geleceğine duyduğumuz umut ve güven ile çalışıyoruz. Türkiye'nin girişimcilik potansiyeline ve iyi yetişmiş insan gücüne dayanan bir atılımla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha da ayrıcalıklı bir konuma gelebileceğine güveniyoruz.

Aydınlanma ve medeniyet projesi

Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, zamanının çok ötesinde ve hâlâ geçerli olan vizyonuyla ulusumuza armağan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyet bir aydınlanma ve medeniyet projesidir, baskıya ve emperyalist devletlerin tahakküm ve zorbalığına bir başkaldırıdır. Ortaçağ zihniyetine, cehalete ve yobazlığa karşı bir direniştir. Ancak, bilhassa yasama ve yargı kurumlarımızın daha da güçlendirilmesine gayret etmeliyiz.Atatürk'ün Türkiye için çizdiği yol hâlâ tek geçerli yoldur; çünkü aklın ve bilimin yoludur.

Bizi biz yapan değerler

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Cumhuriyet eğitimi, kültürü, bilgiyi aydınlığa açılan en geniş pencere olarak görmektir. Sorgulayan, araştıran, insani değerlere daima saygı duyan, ülkesine ve milletine bağlı nesiller yetiştirmektir. Kısacası; Cumhuriyet bizi biz yapan değerlerin karşılığıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet'e sıkı sıkıya sarılmaya, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.