Cumhuriyetin 100. yılı için 21 yıl önce yazılan 40 bin mektup, 29 Ekim’de sahiplerine ulaştırılacak

21 yıl önce PTT tarafından gerçekleştirilen, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektup, 29 Ekim'de sahiplerine ulaştıracaklar.

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2002 yılında PTT tarafından başlatılan ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası’ kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan yaklaşık 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü’ndeki çelik dolaplarda muhafaza edilen mektupları çıkardı. Bakan Uraloğlu, 21 yıl önce bu dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı için yazılan mektubu okuyarak, Türkiye’nin şu anda haberleşme ve ulaşımda çağ atladığını söyledi.



Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu mektupları teslim almak da bizlere nasip olacak. Gerçekten neler yazıldığına dair bizler de büyük merak ve heyecan içerisindeyiz” diye konuştu.