Cumhuriyet’in 100. yılına özel Atatürk Anıtı

Çankaya Belediyesince, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında, Eskişehir yolu üzerinde yaptırılan 12 metre yüksekliğinde Atatürk Anıtı törenle açıldı.

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Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yolu üzerinde inşa edilen anıt, 10 metrelik Atatürk silueti ile toplam 12 metre yükseklikten oluşuyor.

Anıtın açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk’ü hem çalışarak, hem düşünsel olarak hem de fikir bazında savunduklarını belirterek, Atatürk’ün adını, anıtlarda, tesislerde yaşatmak için gereğini yaptıklarını söyledi.

Taşdelen, “Atatürk sevgisini yüreğimizden almaya hiç kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Anıtımız, Cumhuriyet’in evi Çankaya’ya çok yakıştı.” ifadesini kullandı.

Anıtın yapıldığı alana yeni dönemde belediye binası yapacaklarını kaydeden Alper Taşdelen, yeni binanın temelinin gelecek dönem atılacağını bildirdi. (AA)