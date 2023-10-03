Cumhuriyetin 100. yılında ‘Ya İstiklâl Ya Ölüm’ sergisi açıldı

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Ankara'da "Ya İstiklâl Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda" başlıklı sergi açıldı. Sergi, I. Dünya Savaşı'nın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceliyor.

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Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

I. Dünya Savaşı’nın sonundan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceleyen “Ya İstiklal, Ya Ölüm! Cumhuriyet Yolunda” sergisi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve çok sayıda konuk katıldı.

Açılış konuşmasında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, serginin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözü hepimizin yüreğinde ve bilincindedir.

Bizler, her türlü saldırıya karşı Atatürk ilke ve devrimlerine, laikliğe ve Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Çankaya Belediyesi olarak bu anlamda geçmişi iyi öğretmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz.

Çünkü Çankaya, Cumhuriyetin ilan edildiği yerin adı. Bu anlamda Çankaya, her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinden Türkiye’yi görmeye devam edecektir” dedi.

Sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla bağımsızlık mücadelesine ışık tutacak

Tarihsel araştırmalar, edebiyat metinleri, hatıratlar, dönemin orijinal belge ve fotoğrafları kaynak alınarak kronolojik olarak hazırlanan sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla bağımsızlık mücadelesine ve Ankara’nın bu süreçteki rolüne ışık tutacak.

Sergide, daha önce Türkiye’de hiç gösterilmemiş nadide eserler de yer alacak.

Sergi 30 Ekim’e kadar açık kalacak

Sergi kapsamında konser, konferans, panel ve belgesel gösterimi gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Sanatseverler, 30 Ekim’e kadar sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. (ANKA)