ÇYDD, Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin çocuğa burs verme hedefine ulaştı

ÇYDD, Türkan Saylan'ın 100 bin kız çocuğuna burs verme hedefini Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirdi. ÇYDD, bu kapsamda "Cumhuriyet’in 100.Yılı Anısına Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Buluşması" başlıklı bir etkinlik düzenleyecek.

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Prof. Dr. Türkan Saylan’ın anısını yaşatmak ve zorlukları yenerek meslek sahibi olan öğrencilerin başarı yolculuklarını paylaşarak kız çocuklarına rol model olmak, topluma da umut vermek amacıyla özel bir etkinlik düzenleyecek.

TÖREN ZİNCİRLİKUYU’DA BAŞLAYACAK

“Cumhuriyet'in 100.Yılı Anısına Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları Buluşması” başlıklı etkinliğin programının; 7 Ekim Cumartesi günü, saat 09.30’da Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında düzenlenecek anma töreni ile başlayacağı; sonrasında ise Levent İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edeceği belirtildi.

Sunuculuğunu Gazeteci Özlem Gürses'in üstleneceği ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açılış konuşmasını gerçekleştireceği programa; ÇYDD'nin mezun ve bursiyer öğrencileri, ÇYDD Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇYDD üyeleri, kız çocuklarını okutma projelerinin bağışçıları ile birlikte sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılacağı açıklandı.

PANEL DE DÜZENLENECEK

Programda, eğitimlerini tamamlayarak mesleklerinde başarılı adımlar atan öğrencilerin deneyimlerini ve başarı hikayelerini anlatacakları oturumlar gerçekleştirileceği ifade edildi. Programın son bölümünde ise Gazeteci Yazar Ayşe Kulin, Gazeteci Yazar Demet Cengiz, İletişim Yöneticisi Sibel Asna ve Sanatçı Eda Ece'nin konuşmacı olarak katılacağı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik görüşlerin paylaşılacağı “Çağdaş Türkiye’nin Gelecek Güvencesi Türkan Saylan’ın Kızları” başlıklı bir panel düzenleneceği kaydedildi.

Etkinlik bilgileri ise şöyle:

Tarih: 7 Ekim 2023, Cumartesi Saat: 09.30 Yer: Zincirlikuyu Mezarlığı Saat: 11.00 Yer: İş Sanat Kültür Merkezi

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