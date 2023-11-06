Gazze’de can kaybı 10 bini geçti

İsrail'in bir aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi’nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail saldırılarında Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104’ü çocuk, 2 bin 641’i kadın olmak üzere 10 bin 22’ye çıktığını ifade etti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf ise, “İşgalci İsrail’in bombardımanı, Gazze Şeridi’ndeki tek psikiyatri hastanesinin yanı sıra göz hastanesinde büyük ve geniş çaplı yıkıma yol açtı” dedi. Maruf, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tüm hastanelerin çevresini dün gece bombaladığını hatırlattı.

Filistinli yetkili, “İşgalciler, halkı aç bırakmak için fırınları, tüm su ve güneş enerjisi kaynaklarını kasten bombalıyor. İlerleyen saatler işgalin işlediği suçların boyutlarını ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

‘SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇU’

Öte yandan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu tarafından ülkenin güneyinde sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak niteledi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail’in dün Lübnan’ın güneyindeki Aynata ve Aytarun beldeleri arasında 3’ü çocuk 4 sivili öldürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tenenti, “Sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve savaş suçu teşkil ettiğini tüm ilgili taraflara hatırlatıyoruz. Daha fazla kişinin zarar görmesini önlemek için herkesi derhal ateşkese çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)

(AA)

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