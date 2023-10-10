İlber Ortaylı “Atatürk’ün izlerini silemezler”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kurtuluş Savaşı’nı anlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Esnaf ve Sanayici İşinsanları Derneği (BESİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı.

Sunucu Metin Uca'nın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda önce BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu konuştu.

Nazlıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve kanunların öngördüğü esaslara uygun olarak, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı kalarak; esnaf, sanayici ve iş insanlarının sanayi, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinde demokratik ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda teknoloji, sermaye, fikir alışverişi, eğitim ve 3. düzeye ulaşmasına, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmektir” dedi.

ATATÜRK'ÜN İZLERİ SİLİNMEZ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaptığı konuşmada Kurtuluş Savaşı sonrasından bahsederek şöyle konuştu;

“Harpte bütün entelektüel gençlik ölmüş, şehit düşmüş. Geride kalanlarla bir vatanı ayağa kaldıracaksınız. Bütün Avrupa'nın, Dünya'nın görmediği berbat bir harp. Böyle bir memleketi kalkındıracak.

Atatürk kaldırıyor da. Ziraatın açığı kapanıyor, sağlıkta bir takım tedbirler var, okuma oranlarını yükseltiyor. Bu, Bonapart gibi, Bismark gibi adamların başarılarına benzemez. Hatta Rusya'nın başına geçen Lenin gibi adamlara da benzemez.

O yüzden Atatürk'ün izleri silinmez. Her zaman insanlar küçümsemeye kalksalar bile onu görürler. Kurduğu şeyler her zaman yaşar. Attığı hukuki reform temelleri, maarif reform temelleri yaşar.

Türkiye'nin en kötü zamanında bile en az yüzde 50'si onun adamıdır, başka birinin değil. Bunu unutmayın. Allah göstermesin şu rejim gelebilir, o gelir bu gider. Tut ki oldu. Ama bu nüfusun yüzde 50'si her zaman Cumhuriyetçidir, laiktir, ne komünizme, ne nazizmin mavralarını yutmaz” dedi.

ÇOCUKLAR FETÖCÜLERİN YAZDIĞI YAKIN TARİHİ OKUR

Ortaylı, konuşmasının devamında ise “Yoksa çocuklar FETÖ'cülerin yazdığı yakın tarih raporlarını okur. Tamamıyla yalandır, ahlaksızcadır, dışarıdan verilen doktrinler ve propagandist bilgilerle o aletlerin içine girerler.

Onu kontrol edecek bir mekanizma yok, olmasın zaten. Ama onlara karşı fikir üretip yayın yapacak adam grubu da yok. Burada herkes lafla konuşur, lafla sinirlenir, sevinir, meyhanede onu konuşur. Sonra defolur gider yatar.”

BODRUM'DAKİ ANORMAL YAPILAŞMA TEHLİKELİ, ACISINI GELECEK NESİLLER ÇEKER

Prof. Dr. İlber Ortaylı son yıllardaki turistik ilçedeki yoğun yapılaşmaya dikkat çekerek “Bunun acısını gelecek nesiller çeker. Çocuklarımız yarın Miami'ye gidecek değiller, burada denize girmeye gelecekler ama bu ne rezalet.

Benim 1969'da tanıdığım sağlıklı, güzel Bodrum'un emaresi yok. İyi kötü suya girecek halim var ama buraya gelemiyorum. Bu çok açık. Zaten gelmek istesem de geleceğim çok şüpheli, nerede kalacağım? İkincisi nüfus meselesi.

İstanbul'un havası zehirlendi, o yüzden buraya kaçıyorlar. O zaman da burası taşıyamıyor. Neticede buranın suyu, havası belli. Havası bol, suyu kıt. Burası kışlık nüfus 500 bin üstü, yazlık nüfusu neredeyse bir milyon yerler olmaz. Başka yere gitsinler diyemeyeceğim, orayı da harap ederler” dedi.