İşte sanatçılardan Cumhuriyet Mesajı

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm Türkiye’de sevgi seline dönüştü. 7’den 70’e, genç, yaşlı, çocuk milyonlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu evlerde, okullarda, sokaklarda kutlama hazırlığı yaptı. Ülkemizin sevilen sanatçıları da 100. yıl coşkusunu yayınladıkları mesajlarla SÖZCÜ okurlarıyla paylaştı.

Hande ZEYREK

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“Cumhuriyete çok şey borçluyuz” diyen ünlü isimler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e her zamankinden daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

NE MUTLU Kİ CUMHURİYET KADINIYIM!

TÜRKAN ŞORAY: Hayatlarını hiçe sayarak bize bu günleri armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm yol arkadaşlarını şükran, minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet, özgür ve bağımsız bir hayatın güvencesidir ve bize emanet edilen en kutsal mirastır. Ne mutlu ki bir Cumhuriyet kadınıyım, ne mutlu ki Atam'ın izindeyim.

CUMHURİYET'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

AYDAN ŞENER: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bir kadın olarak ve bir sanatçı olarak Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Bu yüce emaneti korumak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Yaşasın Cumhuriyet.

ATAMIZIN MİRASINI YAŞATMAK ZORUNDAYIZ

FERHAT GÖÇER: Atamızın ilkelerine sahip çıkmak, onu ve fikirlerini, mirasını yaşatmak bizlerin akıl ve vicdan borcudur… Nice yüzyıllara canım ülkem…

CUMHURİYET VE DEMOKRASİ TÜRK MİLLETİNİN KARAKTERİDİR

NİLÜFER: Bağımsızlık savaşıyla küllerinden doğan bir milletin evladı olarak Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet ve demokrasi Türk milletinin karakteridir. Bu özel mirası korumak hepimizin başlıca görevidir.

ATATÜRK'Ü KALBİMİZDE HİSSEDİYORUZ

EDİZ HUN: Büyük Atatürk'ün; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ihya ve idame edecek olanlar sizlersiniz” özdeyişini, bütün kalbimizde, varlığımızda hissediyor, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde aziz Ata'mızı derin saygı ve minnetle anıyoruz. O, benliğindeki üstün meziyetlerle Türk milliyetçiliğinin, barışa ulaşmada vatan ve insan sevgisinin gerçek simgesi olmuş ve eşsiz devrimleri, Türk toplumunu, akılcı ve çağdaş metodlarla uygar bir topluluk haline getirmeyi başarmıştır.

İLELEBET YAŞAYACAK

FİLİZ AKIN: Bağımsız ve özgür bir ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve Atatürk'ü şükran ve özlemle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda ileri, çağdaş ve demokratik seviyeye ulaştıran Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır.

SAHİP ÇIKMALIYIZ

SELDA ALKOR: Bugün dünyanın gidişatına baktıkça Cumhuriyetimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlıyoruz. Atatürk'ümüzün bize emaneti Cumhuriyetimizin 100'cü yılı kutlu olsun.

KIYMETİNİ HER GÜN ANLIYORUZ

AHU SUNGUR: 100'üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet'imizin kıymetini biliyor ve her geçen gün kıymetini daha iyi anlıyorum. Atam'ı saygı ve minnetle anıyorum…