MEB’den, ‘Türkiye’nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı’ sempozyumu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet kazanımları ve bu kazanımların gelecek yüzyıllara etkisinin ele alınması amacıyla ortaöğretim öğrencilerine yönelik, 'Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı' konulu sempozyum düzenleyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Cumhuriyet kazanımlarının daha iyi anlaşılması, bu kazanımlarla birlikte Türkiye’nin gelecek yüzyıllara bakış açısının ortaya konulması, genç nesillerin geçmişten güç alarak geleceğe dair vizyon oluşturması, evrensel ve milli değerlere sahip kuşakların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye’nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu’ düzenlenecek.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek sempozyumla öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, bildiri hazırlama ve sunma gibi akademik çalışmalara temel oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi; sosyal bilimlere ilgilerinin ve toplumsal konulara duyarlıklarının artırılması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLER 4 ANA BAŞLIKTA BİLDİRİ SUNACAK

Sempozyum, 4 ana başlık etrafında yapılacak araştırmaların bildiri olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecek.

‘Bilim, Teknoloji ve Sanayi’ başlığında yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, milli teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zeka, otomotiv, Ar- Ge, yerli ve milli anahtar kelimeleri; ‘Eğitimin Yüzyılı’ konu başlıkta Türk eğitim tarihi, 21’inci yüzyıl becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri anahtar kelimeleri çerçevesinde araştırmalar yapılacak.

‘Geçmişten Günümüze Değerlerimiz’ konu başlıkta kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk kavramları; ‘Kültür, Sanat ve Spor’ başlığında ise Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebi eserlerimiz, söz varlığımız, kültür hazinelerimiz gibi anahtar kelimeler çerçevesinde yapılacak araştırmalarla bildiriler hazırlanacak.

Bakanlığı bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurabileceği sempozyum için son katılım tarihi, 10 Kasım 2023 olarak belirlendi.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrencilerin, sempozyum takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar şartnamede belirtilen e-posta adresine bildirilerini göndermeleri gerekiyor. Sempozyum Bildiri Değerlendirme Kurulunun gelen bildirileri şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirmesinden sonra seçilen 30 bildiri, öğrenciler tarafından sempozyumda sunulacak.

Sempozyum, 25 Kasım Cumartesi günü Ankara Atatürk Lisesi Dr. Erol Üçer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. (DHA)