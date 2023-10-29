Seçildikten sonra Anadolu’yu gezdi

Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ve önemli anlaşmalara imza atan Ulu Önder Atatürk, iç politikaya yöneldi. Mustafa Kemal Atatürk, yurt içi gezilerine büyük ilgi gösterdi. Halkla yakın temas kurdu, vereceği mesajlar için kurum ziyaretlerini önceledi.

Veli TOPRAK

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Türkiye'nin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet ilan edilmeden önce kuruldu. Partinin ismi önce Halk Fırkası sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ve en sonunda Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. CHP, 1923-1950 arasında iktidarda kaldı.

Türkiye'nin ‘ilk muhalif' partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında kuruldu. İsmet İnönü ve Ali Fethi Okyar dışında kalan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Refet Bele yeni partinin kurucusu oldu.

Parti genel başkanı Kazım Karabekir olurken, 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanı'na destek verdiği ve Atatürk'ün laiklik ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi kapatıldı. Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 1938 yılında vefat edene kadar yurt içi gezilerine önem verdi. Ziyaretleri inkılapların hemen öncesi ve sonrasında yaptı. Halkla yakın temas kurmaya dikkat eden Gazi, vatandaşa vereceği mesajlar için kurum ve kuruluş ziyaretlerini önceledi.

Bu ziyaretler ile hem gerçekleştirmiş olduğu inkılâpların uygulanışını yerinde görme, hem de gerçekleştirmeyi düşündüğü inkılâplarla ilgili olarak da halkın nabzını tutma imkânı yakaladı. Denemelerinde sıkıntı yaşanınca birden fazla parti dönemine ara verildi. Öte yandan Gazi, il gezilerinde otomobil ve treni ağırlıklı tercih etti. En çok İstanbul'u ziyaret etti.