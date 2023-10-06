TÜSİAD: Cumhuriyet’in devrimci ruhunu yeniden uyandıralım

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına uzanan dönemdeki toplumsal çalkantıları anımsattı ve "Bizim şansımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün varlığıydı" dedi. Turan ayrıca, ikinci yüzyıl için 'Cumhuriyet'in devrimci ruhunu uyandıralım' çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Cumhuriyet’in 100. yılı için etkinlik düzenledi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’ın da katıldığı etkinlikte konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın açıklamaları dikkat çekti.

19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan dönemin toplumsal çalkantıların olduğu çağ olduğunu anımsatan Turan, şöyle dedi:

“Zamanın ruhu, imparatorlukların tasfiyesi ve yerine, milli devletlerin yükselişinden yanaydı. Dünyanın ekonomik ve siyasi düzeni tepetaklak oluyordu. Zamanın ruhunu okumak hiç de kolay değildi.

Bu zorlu dönemeçte bizim şansımız, çağın çağrısını daha ilk andan itibaren mükemmel kavrayan bir önderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığıydı.”

‘TOPLUMSAL KUTUPLAŞMAYA SON VERMELİYİZ’

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken önümüzde yeni bir dönemeç var” diyen Turan, “Bu dönemeçte dünyamızı ve ülkemizi ağır sorunlar tehdit ediyor. Yaşamsal ağırlıkta bir dizi sorunla yüzleşmek ve başa çıkmak durumundayız” dedi.

“Gereken dönüşümü ancak, toplumsal ittifakla sağlayabiliriz” diyen Turan, “Bu doğrultuda, toplumsal kutuplaşmaya son vermeli ve toplumun her kesimini harekete geçirmeliyiz. Cüretli ama gerçekçi adımlar atmalıyız. Toplumun kucaklaşmasını ve dönüşüm hedefine doğru, birlik ve sevgi içinde yola çıkmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

‘DEVRİMCİ RUHU YENİDEN UYANDIRALIM’

“Biliyoruz ki, özgürlük ve ilerleme mücadelesi hiç bitmez” diyen Turan, “Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerleri yeniden parlatmalıyız” dedi.

“Demokrasi, eşit yurttaşlık, laiklik, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 21. yüzyıla uygun bir eğitim, ihtiyacımız olan temeli sağlamlaştıracaktır” diyen Turan, şöyle devam etti:

“Gelin, Cumhuriyet’in devrimci ruhunu yeniden uyandıralım.

Sorunları ve yapılması gerekenleri ortaya koyarken, elbette aklı ve bilimi kullanıyoruz. Ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Bize başarma azmi gerekiyor. Birlik ruhu ve heyecan da lazım. Burada sanat, spor, edebiyat, müzik devreye giriyor.

Bu gecenin ihtiyaç duyduğumuz birlik ruhuna, başarma azmine, coşkuya ve heyecana katkıda

bulunmasını diliyorum.

Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız!”

SERTAP ERENER SAHNE ALDI

Etkinlik kapsamında verilen konserde ise Sertab Erener, piyanist Tuluğ Tırpan, Antakya Medeniyetler Korosu ve Kaan Baysal sahne aldı.

Etkinlikte milli voleybolcular Gizem Örge ve Simge Şebnem Aköz’ün Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

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