Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk, Türk halkına seslendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün başta Nutukta yer alan sözleri olmak üzere Türk milletine yol gösteren pek çok sözü tarihi bir akış içinde yapay zeka teknolojisiyle buluştu.

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Atatürk’ün kendi sesinden daha önce hiç duyulmayan pek çok değerli sözü, yapay zekâ teknolojisi ile Pera Palace Hotel’de 29 Ekime kadar katılımcılarla buluşacak.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesini Pera Palace Hotelde gerçekleştirdiği özel bir geceyle duyurdu.

Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Max Speur, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, İcra Kurulu üyeleri, Sabancı Holding ve Teknosa çalışanları ile basın mensuplarının katıldığı gece, eşsiz bir deneyime sahne oldu.

Toprak Sergen’in sunuculuğunu üstlendiği gecede, Atatürk’ün başta Nutuk’ta yer alan sözleri olmak üzere Türk milletine yol gösteren pek çok sözü tarihi bir akış içinde kendi sesinden davetlilerle buluştu. 4129Grey tarafından Generative AI yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan çalışmada ayrıca Atatürk’ün ses dalgaları da silüetini oluşturan formlara dönüştü. Proje kapsamında ek olarak Atatürkün dünyaya mal olmuş bazı sözleri Fransızca ve İngilizce dillerinde de seslendirilecek. Atatürk’ün sesinden sözleri, görme ve işitme engellilerin de erişebileceği biçimde 29 Ekime kadar herkesle buluşacak.

CUMHURİYET DEĞERLERİ IŞIĞINDA…

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, Cumhuriyetin 100. yılında her zamankinden daha büyük bir heyecan ve coşkuyla çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dünyanın teknolojisini herkesle buluşturarak mutlu anlar yaşatmak için varız misyonuyla faaliyet gösteren bir şirket olarak, Atamızın birbirinden değerli sözlerini teknolojinin sağladığı imkanlarla yine Atamızın sesinden halkımıza armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün hepimizi birleştiren sözlerini kendi sesinden duymak ilham verici. Teknoloji, gelecek nesillere daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve güzel bir gelecek bırakmamız için bizlere sınırsız pek çok seçenek sunuyor. Aynı zamanda da daha eşit bir geleceğin şekillenmesinde teknolojinin belirleyici rol oynadığını biliyoruz. Bu bilinçle Habitat Derneği ile birlikte 16 yıldır sürdürdüğümüz ve bugüne kadar 26 bini aşkın kadının hayatına dokunduğumuz Kadın için Teknoloji projemizle kadınların dijital okuryazarlığını artırmayı, ekonomik ve sosyal yaşama daha çok katılmalarını amaçlıyoruz. Cumhuriyet değerlerinin ışığında üretmeye, tüm paydaşlarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

ATAMIZIN SÖZLERİ İLE KUTLUYORUZ…

Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu da sektörde imza attıkları ilklerle Cumhuriyet yolculuğunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bugüne dek geçmiş dönem teknolojilerinin yetersizliği ya da öngörülemeyen hasarlar nedeniyle Atatürkün sesini hep tiz bir biçimde duyduk. Bu proje ile Atatürkün sesini gerçeğe en yakın haliyle duymak ve sesinin gerçek rengini tam anlamıyla kavramak mümkün. Projede birlikte çalıştığımız 4129Grey ile Generative AI yapay zekâ teknolojisiyle Atatürkün sesini, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalardan binlerce tonlamasını analiz ederek elde ettik. Kampanyanın görselliğinde de yine aynı teknoloji ile Atatürk’ün ses dalgalarını silüetini oluşturan formlara dönüştürdük. 29 Ekime kadar sürecek proje kapsamında Atamızın sözlerini herkesle buluşturacağız. Ayrıca, BlindLook ile yaptığımız iş birliğiyle tanımlayıcı etiketler yöntemiyle görme engelli kullanıcılarımız, ses görselleştirmesi yöntemiyle de işitme engelli kullanıcılarımız Atamızın sesinden sözlerini takip edebilecek.”