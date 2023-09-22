11 Eylül sanığı hakkında karar: İşkence yüzünden akıl sağlığını yitirdi

ABD mahkemesi, 11 Eylül saldırılarıyla ilişkilendirilen Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh'in işkence gördüğü gerekçesiyle akıl sağlığının yerinde olmadığına karar vererek idam cezasıyla yargılanamayacağına hükmetti.

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ABD mahkemesi, 11 Eylül 2001 tarihli İkiz Kuleler terör saldırılarıyla bağlantılı olduğuna inanılan Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh’in, işkence görmesi sonucu akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir karar verdi.

New York Times’ın haberine göre, Savcı Albay Matthew McCall, CIA tarafından işkenceye maruz kalan Binalshibh’in psikolojik olarak büyük zarar gördüğünü ve kendini savunma yeteneğini kaybettiğini belirterek, idam cezası ile yargılanamayacağını ifade etti.

Savcı, “5 sanıklı komplo davası” çerçevesinde yargılanan Binalshibh’i davadan çekti.

McCall, Binalshibh’in tamamen sanrılar içinde olduğunu ve bu nedenle savunma yapamayacağını vurgulayarak, Yemen vatandaşının akıl sağlığının düzelene kadar davaya dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu karar, Binalshibh’in avukatı David Bruck’ün başvurusu sonucunda alındı ve Yemen vatandaşının yaşadığı travmalar nedeniyle akıl sağlığını kaybettiğine dair Akıl Sağlığı Kurulu raporu temel alındı.

Davanın savcıları, bu haftaya kadar dava açılan şahıslara 11 Eylül saldırılarındaki rollerini itiraf etmeleri karşılığında müebbet hapis cezası teklif ediyordu.

11 Eylül saldırılarının suç ortağı olduğu iddiasıyla yargılanan Binalshibh, aynı zamanda Hamburg Cell grubuna yardım etmek suçlamasıyla da karşı karşıya. (AA)