11 temizlikçi birleşti, ortak biletle 33 milyon TL’lik ikramiye kazandılar

Hindistan'da 11 temizlikçiden oluşan bir grup kadın, tek bir bilet almak için gereken parayı denkleştirdikten sonra eyalet piyangosunda 1,2 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan haber ajansı Press Trust of India’nın bildirdiğine göre, beklenmedik olaydan önce 11 kadının parası o kadar azdı ki, bazıları haziran ayında birlikte aldıkları yaklaşık 80 TL’lik (3 dolar) bilet için borç para almak zorunda kaldı.

BBC’nin bildirdiğine göre, kadınlar, Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine ait Parappanangadi kasabasındaki evlerden biyolojik olarak parçalanamayan atıkları temizliyorlar.

Her temizleyici tipik olarak günde yaklaşık 80 TL kazanıyor ve ayrıca topladıkları atıkları satış noktası başına satarak bazı ek karlar elde ediyor.

Kadınlardan ikisi bilete katkıları için 15’er sent öderken, diğer dokuzu da açığı kapatmak için 30’ar sent koydu.

AYNI İŞE DEVAM EDECEKLER

Vergilerden sonra, kadınlar aralarında paylaştırılmak üzere yaklaşık 2 milyon TL (76.500 dolar) alacaklar. BBC’ye göre, kadınlardan ikisi 76.500 $ değerindeki hissenin onda birini alırken, diğer dokuz kadın geri kalanı eşit olarak paylaşacak.

LivingCost’a göre, dört kişilik bir ailenin Kerala’da yaşamak için ayda yaklaşık 843 dolara ihtiyacı var.

Piyangoyu kazanmış olsalar da, kadınların hepsi temizlik işlerinde çalışmaya devam etmeyi planladıklarını söylediler. Adı açıklanmayan kadınlardan biri, “Malappuram’daki en temiz belediyeyiz ve bu statüyü korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi buradaki diğerlerinin de kendi piyangolarını kazanmalarını istiyoruz.” dedi.

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