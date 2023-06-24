120 milyon Euro Türkler’in yoğun yaşadığı bölgeye çıktı

Avrupa lotosunda biriken 120 milyon Euro, Türkler’in de yoğun olduğu bölgede bir kişiye çıktı. Ayrıca ikinci ikramiye olarak 11 kişi de 22 milyon Euro’yu paylaştı.

Ali GÜLEN

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Avrupa lotosunda biriken 120 milyon Euro, Türkler'in yoğun olarak bulunduğu Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster bölgesinde bir kişiye çıktı.

En yüksek ikramiyelerden biri olan 120 milyon Euro, ikinci kez Almanya'ya ve yine Türkler'in yoğun olduğu yerde birilerine çıkıyor. Kasım ayında da, Berlin'de bir kişi yine 120 milyon Euro'luk lotoyu tutturmuştu.

11 YENİ MİLYONER DAHA

Dünkü çekilişte talihli rakamlar 2, 3, 18, 23 ve 39 oldu ayrıca yedek sayılar da 6-8 çıktı. Tam 14 haftadır devreden loto, bir multimilyonerin yanı sıra ayrıca 22 milyonu paylaşan 11 talihli daha çıkardı. Salı günkü çekilişte kazanan olmadığı için, ikinci bir şans doğmuştu. İşte bu şanslıların da Almanya'nın Baden-Württember, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaletleri ile İspanya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti'nden oldukları açıklandı.

Hazırlanacağı üzere, yaklaşık 9.5 milyon Euro’luk bir loto ikramiyesi de, Dortmund’da yaşayan Kürşat Yıldırım adlı bir Türk’e çıkmıştı. Yıldırım bu parayla lüks arabalar, lüks evler, lüks giyim ve Türkiye’de bir badem bahçesi satın almıştı.

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