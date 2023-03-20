132 kişi hayatını kaybetmişti! Gizemi hala çözülemedi

Çin'de, China Eastern Hava Yolları'na ait "Boeing 737-800" tipi yolcu uçağının geçen yıl yaptığı kaza, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı. Kazada 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, uçak enkazının ve kontrol sistemlerinin hala incelendiği belirtildi.

“ENDER RASTLANAN BİR DURUM”

Soruşturma ekibinin analizlerini sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, “Kazanın ender rastlanan bir durum olması ve olayın karmaşıklığı nedeniyle, soruşturma hala sürüyor.” ifadesine yer verildi.

BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, soruşturmada kazanın sebebine ilişkin hangi olasılıkların üzerinde durulduğuna dair bilgi verilmedi.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yolları’na ait “5735” sefer sayılı uçak, 21 Mart 2022’de öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü.

132 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada uçaktaki 123’ü yolcu ve 9’u mürettebat 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçuş radar verileri, uçağın 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçtiğini ve 1,5 dakika içinde yere çakıldığını ortaya koymuştu.

İnternette paylaşılan, kazayı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Yapılan kara kutu incelemelerinde uçağın neden beklenmedik şekilde dikey dalışa geçtiği aydınlatılamamıştı. (AA)