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23’ü çocuk 56 kişi öldü

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin kongresini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Yayınlanma: 16:10 - 01 Ağustos 2023 Güncellenme:
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23’ü çocuk 56 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi (JUI-F) üyelerinin 30 Temmuz’da düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında ağır yaralanan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 56’ya çıktı.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitirenlerden 23’ünün çocuk olduğunu bildirdi. Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı. (AA)

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