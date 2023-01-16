24 kadına tecavüz eden polis memuru suçunu kabul etti

İngiltere emniyet teşkilatını sarsan tecavüz davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere'nin başkenti Londra’da milletvekilleri ve diplomatları koruyan 48 yaşındaki polis memuru David Carrick'in yıllarca çok sayıda kadına tecavüz etmekten yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadına tecavüz etmekle suçlanan ve 2020'de gözaltına alınan polis memuru Carrick, daha önce hakkındaki iddiaları reddetmişti. Yaklaşık 20 yıl boyunca 24 ayrı tecavüz olayına karıştığı belirtilen polis memuru, görevdeki konumunu kurbanlarını susturmak amacıyla kullanmakla suçlanıyordu.

Dava İngiltere'de büyük ses getirmiş, anketlerde giderek güven kaybı yaşan Londra emniyeti özür dileyerek halkın endişelerinin giderilmesi için gerekli adımları atma sözü vermişti.

Parlamento ve diplomatik koruma birimi bünyesinde görev yapan ve suçlamalar sonrası açığa alınan Carrick'in son duruşmada suçunu itiraf ettiği açıklandı. İngiliz basını bu itirafla Carrick'in, “İngiltere'nin en çok suç işleyen cinsel saldırı hükümlüsü” olduğunu aktardı.

LONDRA EMNİYETİNDEN ÖZÜR

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü davayı “şoke edici” diye nitelerken Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da davayla ilgili soru işaretlerinin giderilmesi çağrısı yaptı.

Emniyet yetkilileri, olayın yıllarca fark edilmemiş olmasının “büyük bir hata” olduğunu kabul etti. Londra emniyeti, dava nedeniyle bugün yeni bir özür açıklaması daha yayınlayarak benzer olayların yaşanmaması için sıkı önlemler alınacağını duyurdu.

İngiltere’de 2021'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ın Londra yakınındaki Kent’te bir polis memuru tarafından kaçırılıp öldürülmesi de büyük tepkiye yol açmıştı. Saldırgan polis ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

İlginizi Çekebilir New York'ta tecavüz ve hırsızlık suçları yüzde 22 arttı