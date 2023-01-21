Yunanistan’dan 27 büyükelçiyle sınırda şov

Avrupa’nın 27 ülkesinin büyükelçileri bugün Batı Trakya’daki Türkiye-Yunanistan sınır hattını teşkil eden Meriç sınırında incelemelerde bulundu. Yunanistan hükümetinin davetlisi olarak Meriç Nehri sınırında yapımı devam eden çelik çit bölgesinde inceleme yapan büyükelçilere yasadışı göç ile ilgili bilgi verildi. Mültecileri dövüp Türkiye'ye geri iten Yunanistan'ın bu konuyla ilgili bilgi verip vermediği merak konusu oldu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'in daveti üzerine Batı Trakya'ya gelen Avrupa'nın 27 ülkesinin büyükelçileri bugün Dedeağaç (Evros) ilindeki Yunanistan-Türkiye sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'ndeki çelik çit bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Takis Theodorikakos, Dedeağaç'ın Ferecik kasabası sınır bölgesinde yaptığı konuşmada 27 büyükelçiye Türkiye'yi şikayet ederek suçlamalarda bulunurken çitin yanında kurulan dev çadırda Doğu Makedonya-Trakya Emniyet Teşkilatı Müdürü Pashalis Situridis tarafından büyükelçilere çitin uzatılması ve yasadışı göçlerle ilgili detaylı bilgi verildi.

“TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRI AVRUPA BİRLİĞİ SINIRIDIR”

Bakan Theodorikakos yaptığı konuşmada “Avrupa Birliği'nin tüm devletlerinin Büyükelçilerinin yanı sıra, İngiltere ve İsviçre Büyükelçileriyle yapılan görüşme başarı ile sonuçlandırılmıştır. Avrupa çok güçlü bir dayanışma, birlik ve sınırlarını koruma ve kollama kararlılığı mesajı göndermektedir. Türkiye ile Yunanistan sınırları, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile de sınırlarıdır. Bu mesaj güçlüdür, uluslararası hukukun uygulanması mesajıdır ve Türkiye'nin bunu alması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı Yabancılar ve Sınır Koruma Şube Başkanı Tümgeneral Dimitrios Mallios, büyükelçilere verilen brifing sonrasında Güney Kıbrıs ve İngiltere büyükelçileri ile görüştü.

“ÖNCELİĞİMİZ İNSAN KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEMEK”

İngiltere'nin Atina'daki Büyükelçisi Matthew Lodge ise yaptığı açıklamada “Önceliğimiz, insan kaçakçılarının suç ağları nedeniyle risk altında olan insan yaşamının ve onurunun korunması olmalı ve bu kaçakçılarla mücadele etmek için Yunan makamlarıyla ve burada, Avrupa'daki dost ülkelerimiz, komşularımız veya ortaklarımızla çok yakın çalışıyoruz. Bu, hemen önümüzdeki günlerde çözüm bulacağımız bir konu değil, ama bu iş birliğine devam edeceğiz ve keşke insanların iyiliğine olacak bir çözüm bulabilsek.” ifadelerini kullandı.

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