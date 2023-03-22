27 yıl sonra tahliye olan mahkum şaştı kaldı: En çok bu üç şeye şaşırıyorum

1995 yılında cezaevine girdikten 27 yıl sonra serbest bırakılan Bobby Bostic teknolojinin geldiği noktayı gördükten sonra yaşadığı şoku anlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de cinayetten suçlu bulunan ve 241 yıl hapis cezası alan Bobby Bostic 27 yıl sonra tahliye edildi.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra medyaya açıklama yapan Bostic, kamusal alanda yaşadığı şaşkınlık ve şoku tek tek anlattı. Bostic, üç farklı detaya çok şaşırdığını söyledi.

Bostic, “Sokağa ilk çıktığımda neden insanlar kendi kendilerine konuşuyor diye düşündüm. Fakat meğer kablosuz kulaklıklarıyla konuşuyorlarmış” dedi. Bostic, insanların Alexa ve Siri gibi sistemlerle iletişim kurmasına da şaşırdığını dile getirdi.

Bostic, “İnsanlar neden hoparlörlerle konuşuyor anlamadım. İlk duyduğumda Alexis de kimmiş diye merak ediyordum” yorumunu yaptı. Dünyanın 1995’ten beri çok değiştiğini söyleyen Bostic, sensörlü musluk ve içecek otomatlarının da kendisini şaşırttığını söyledi.

Fakat 44 yaşındaki adam en çok şaşırdığı şeyin insanların kendisine yaklaşımı olduğunu söyledi. Bostic, “Hapishaneye kıyasla insanlar burada çok dost canlısı. Bir mağazaya girdiğinizde hemen ‘Beyefendi size nasıl yardımcı olabiliriz’ diye soruyorlar. İnsanlar gülümsüyor, çocuklar el sallıyor. Bu olması gerektiği gibi” yorumunu yaptı.

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