3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın kamerada
ABD'nin Oregon eyaletinde 28 Aralıkta annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu açıkladı.
Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılık, 29 Aralıkta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti.
Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı. (DHA)