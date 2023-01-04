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3 yaşındaki çocuğu tren raylarına iten kadın kamerada

ABD'nin Oregon eyaletinde 28 Aralıkta annesiyle birlikte tren istasyonunda bekleyen 3 yaşındaki çocuğu perondan tren raylarına iten kadın gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasını görüntüsünü yayınlayan savcılık, kadının 5 ayrı suçtan yargılanacağını ve çocuğun iyi olduğunu açıkladı. 

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Oregon eyaletinin Portland kentinde 28 Aralık günü annesiyle tren bekleyen 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan tren raylarına iten Brianna Workman (32) adlı kadın, savcılık kararıyla 5 ayrı suçtan gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, 29 Aralıkta yaptığı açıklamayla olayın güvenlik kamerası görüntüsünü yayınlayarak Workman’ın hiçbir provokasyon olmadan 3 yaşındaki çocuğu aniden perondan raylara doğru ittiğini, çocuğun yüzüstü raylara düştüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Savcılık kadının kefaletsiz olarak mahkeme gününe kadar gözaltında tutulacağını vurguladı. (DHA)

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