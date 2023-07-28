30 gram eroin satan kadın idam edildi

Singapur'da yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi. 45 yaşındaki kadın 30 gram eroin ticareti yaptığı için ölüm cezasını çarptırıldı.

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Singapur vatandaşı 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin ticareti yaptığı için idam edildi.

Djamani, Singapurlu Mohd Aziz bin Hussain’in ardından bu hafta ülkede idam edilen ikinci, Mart 2022’den bu yana ise 15’inci uyuşturucu hükümlüsü oldu.

Singapur, toplumu korumak için dünyanın en sert uyuşturucu karşıtı yasalarından bazılarına sahip… Yasalara göre 500 gramdan fazla esrar ya da 15 gramdan fazla eroin ticareti yaparken yakalananlara ölüm cezası uygulanıyor.

Singapur Merkezi Narkotik Bürosu (CNB) tarafından yapılan açıklamada, Saridewi’nin 6 Temmuz 2018’de idam cezasına çarptırıldığını ve tüm yasal sürecin tamamlandığını duyurdu.

Geçen yıl 6 Ekim’de Singapur’un en yüksek mahkemesi, Saridewi’nin mahkumiyetine karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Ayrıca cumhurbaşkanlığı affı için verilen dilekçenin de başarısız olduğu belirtildi.

Başka bir Singapurlu, 1 kg esrarının satışını cep telefonu aracılığıyla koordine ettiği için idam edilmişti.

Uyuşturucu suçlarına yönelik sıkı yasaların, Singapur’u dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak tutmaya yardımcı olduğu ve geniş bir halk desteğine sahip olduğu belirtiliyor.

İdam karşıtları, Singapur’un bu sert tutumunun uluslararası insan hakları güvencelerine meydan okuduğunu vurguluyor. Uluslararası Af Örgütü, Singapur’u uyuşturucu bağlantılı infazlar gerçekleştiren dört ülkeden biri olarak gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden Chiara Sangiorgio yaptığı açıklamada, “Ölüm cezasının benzersiz bir caydırıcı etkiye sahip olduğuna veya uyuşturucuların kullanımı ve bulunabilirliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt yok” dedi.

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