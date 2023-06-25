37 yaşında milyar dolarlık imparatorluğun başına geçiyor… Alexander Soros kim?

Milyarder finansçı George Soros, geçtiğimiz günlerde iş dünyasını şoke eden bir kararla gündeme gelmişti. Ünlü yatırımcı, milyar dolarlık imparatorluğunu oğlu Alexander Soros'a devredeceğini açıklamıştı. Peki 37 yaşındaki Alexander Soros kim?

Sozcu.com.tr

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İş dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak görülen 92 yaşındaki George Soros, geçtiğimiz günlerde pek çok kişiyi şoke eden kararını duyurmuş ve artık işleri oğluna emanet edeceğini söylemişti.

Soros’un 25 milyar dolarlık imparatorluğunun halefini oğlu Alex olarak seçmesi bazılarını şaşırtsa da ünlü iş insanı Alex’in bunu hak ettiğini söyledi. Ancak Alexander Soros’un babasının gözdesi olması hiç de kolay olmamış.

Times’ın haberine göre, 2011’de Açık Toplum Vakıflar Kurulu’na katılınca babasıyla daha yakın bir ilişki kurmaya başlayan Soros, modeller ve NBA oyuncularıyla gece gezmelerinde yer almaktan yine de kendini alamadı.

Genç Soros, uzunca bir süre basında “parti çocuğu” olarak anıldı. Bu durum da adeta yeni bir markalaşma dönemi geçirmesini gerektirdi. California Üniversitesi’nde “Heine, Nietzsche ve Edebiyat Politikası” başlıklı tezi de bu süreçte entelektüel yönünü öne çıkardı.

Kendisini babasından çok daha politik gören Alex, verdiği son röportajda sol eğilimli siyasi adaylara daha fazla bağışın sinyalini verdi.

Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarına göre de Aralık 2021’den bu yana Alex, 17 kez Beyaz Saray’a gitti. Ayrıca Soros’un Açık Toplum Vakıfları’nın yönetiminde ve babasının savunduğu kürtaj hakları gibi davaları desteklemeye devam etmeyi planlıyor.

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