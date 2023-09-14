4 ülkeden Doğu Akdeniz’de tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, üç ülke ile birlikte Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenliyor. 11 Eylül'de başlayan tatbikat, 4 gün sürecek. Güney Kıbrıs, tatbikatın "güç gösterisi" olmadığını savunuyor.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Tatbikat, 11 Eylül’de başladı ve 15 Eylül’e kadar devam edecek.

GKRY Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın deniz ve hava kuvvetlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, dört ülkenin deniz hukukunu ve uluslararası teamül hukukunu uygulamaya yönelik kolektif niyetini ve taahhüdünü göstermek olduğu kaydedildi.

Tatbikata, Fransız “Rafale” savaş jetleri ile “Airbus A400M Atlas” nakliye uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve personel katılıyor.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada, tatbikatın “güç gösterisi” olmadığını ve herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını öne sürdü.

Hristodulidis, hükümetinin adanın coğrafi konumundan “tam faydalanabilmek” amacıyla askeri tesislerin iyileştirilmesine önem verdiğini kaydetti. (AA)