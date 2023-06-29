40 araç yakıldı, 150 kişi gözaltında

Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman gencin yakın mesafeden polis tarafından vurulup öldürülmesini takiben başlayan protestolarda, 150 kişi gözaltına alındı.

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Fransa’da 27 Haziran’da Nanterre kenti yakınlarında trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman genç Nahel (Nael), polis tarafından vurularak öldürülmüş ve başta Paris olmak üzere şiddetli protestolar başlamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün açıklama yaparak şiddetli protesto olaylarında 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Darmanin ayrıca dün basına verdiği demeçte, olaylar sırasında 40 kadar aracın yakıldığını, çeşitli kamu binalarına zarar verildiğini belirterek 24 kadar polisin yaralandığını ifade etti. Darmanin ayrıca Paris ve çevresine yaklaşık 2 bin kadar polis ve jandarmanın konuşlandırıldığını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sosyal medyadan Nahelin ailesine taziyelerini belirterek “Gerçeği tespit etmek ve sorumluluğu tayin etmek Adalete kalmıştır. Umarım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Böyle bir durumda Nanterre ve Ulusun ihtiyacı olan şey saygı ve sükunettir” dedi.

Yetkililer, Naheli vuran polis hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Nahelin soyadı hakkında bilgi verilmezken ailenin avukatı Yassine Bouzrou’nun, yazılı açıklamalarında Nahelin ismini Nael olarak kullandığı görüldü.