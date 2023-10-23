52 milyon sterlinlik hırsızlık: Rahip de tutuklandı
İspanyol polisi, Ukrayna'dan yasa dışı olarak çıkarılan 52 milyon sterlinlik mücevhere el koydu. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bir de rahip bulunuyor.
Geçen hafta Madrid'de “değerli eşyaların satılacağı” iddiası üzerine polis çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında birisi Ortodoks kilisesindeki rahip olmak üzere 2 Ukraynalı ve 3 İspanyol tutuklandı.
Operasyon kapsamında 11 altın eser ele geçirildi.
M.Ö. sekizinci ve dördüncü yüzyıllar arasına ait olduğu iddia edilen eserlerin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne aitmiş gibi gösterilmesi için sahte belgeler de ele geçirildi.
Yetkililer, söz konusu eserlerin 2009-2013 yılları arasında bir müzede sergilendikten sonra kaybolduğunu bildirdi.
Polisin soruşturması devam ediyor.