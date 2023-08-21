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58 yaşındaki Türk, Yunan adasında hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda Türk turist, botun kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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58 yaşındaki Türk, Yunan adasında hayatını kaybetti

Mikonos Adası’nda tatil yapan 58 yaşındaki Türk vatandaşı Rıfat Tansel Tugal, sahibi ve kaptanı Türk olan açıktaki tekneye giderken botu kayalıklara çarptı.

Olayda Tugal hayatını kaybetti, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı, Mikonos Sağlık Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Tugal’ın naaşının Türkiye’ye nakledilmesi için işlemlere başlandı. (AA)

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