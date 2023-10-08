6.3 şiddetinde deprem meydana geldi: 2 bin insan öldü

Uluslararası kamuoyu İsrail ile Hamas arasında yaşanan gerilime odaklanmışken, Afganistan'da korkunç bir deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen deprem bölgede korku ve panik yarattı…

Bir süre önce Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban tarafından yapılan açıklamada Herat’ta 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Taliban, bölgedeki 6 köyün yerle bir olduğunu duyurdu.

Bilgi ve Kültür Bakanlığı Sözcüsü Abdül Wahid Rayan, “Afganistan’ın batısını sarsan depremde ölü sayısı 2 bine ulaştı” dedi.

Deprem, son 20 yıldır ülkede yaşanan en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. Rayan, yüzlerce vatandaşlarının enkaz altında kaldığını söyledi.

Depremden sonra bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler, ölü sayısını 320 olarak açıklamıştı. Yerel yetkililer de depremden hemen sonra 100 kişinin öldüğünü duyurmuş ve 500 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 465 binanın tamamen yıkıldığını ve 135 binanın da hasar gördüğü aktarıldı.

Afganistan Doğal Afetle Mücadele Bakanlığı, “Ölü sayısı 2053 ve yaralı sayısı da 9240’tır. 1329 ev yıkıldı” açıklamasını yaptı.

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