6 ayrı uluslararası sözleşme komisyonda kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, 6 ayrı uluslararası sözleşmeleri görüşerek kabul etti.

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TBMM Dışişleri Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyonda ilk olarak; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan, ‘Ulusal Sürücü Belgelerinin Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma’ görüşüldü.

Komisyonda sözleşme ile ilgili bilgi veren, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs meselesinin çözümü için sahadaki gerçeklere odaklanılması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, “Kıbrıs’ta kalıca bir çözüme gidecek yolun, Kuzey Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerin tesciliyle anlatıyoruz. Adadaki iki tarafın statülerinin eşitlenmesi gerektiğini yılmadan izah ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye oldu. Önümüzdeki dönemde KKTC’ye üst düzey ziyaretlerinin gerçekleşmesi öngörülüyor” dedi.

“KKTC’NİN TANITIMI İÇİN LOBİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakan Yardımcısı Serim, KKTC’nin tanıtımı yönünde çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “KKTC’nin tanıtımı amacıyla KKTC makamlarıyla ve dış temsilcilikleriyle birlikte ABD ve Birleşik Krallık’ta lobi faaliyetlerini sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Serim, halihazırda Türkiye de dahil 18 ülkede 26 KKTC temsilciliğinin bulunduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Serim, sözleşme ile KKTC diplomatlarına sürücü belgesi verme önerisinin Türkiye’ye KKTC tarafından geldiğini belirterek, “Bu sorundan yaklaşık 50 diplomatın etkilendiğini öğrendik. İlgili dış misyonlarımızla istişare ederek, KKTC ehliyetini tanımayan ülkelerde; Azerbaycan, Almanya, Kırgızistan, İtalya, Fransa, Belçika, Macaristan, Finlandiya, İsveç, ABD’de görev yapan KKTC diplomatlarının mevcut sürücü belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesiyle değiştirilmesi halinde bu sorunun üstesinden gelinebileceği anlaşıldı” diye konuştu.

Komisyonda, ayrıca; Türkiye ile İtalya arasında imzalanan ‘Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma’, ‘Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması’, Türkiye ile Vietnam arasında imzalanmış ‘Denizcilik Anlaşması’, Türkiye ile Lesotho Krallığı Hükümeti arasında imzalanan ‘Hava Ulaştırma Anlaşması’ ve Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında 14 Ekim 1994 tarihinde imzalanan ‘Hava Hizmetleri Anlaşması’ görüşülerek kabul edildi.