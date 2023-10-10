7 gazeteci öldürüldü
Filistin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada iki gazetecinin cenaze töreninden görüntüler paylaşarak ölen gazetecilerin toplam sayısı hakkında bilgi verdi.
İsrail ordusunun, Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.
İsrail ile Hamas arasında süren çatışmalar 4. gününe girerken,
İsrail savaş uçaklarının, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında, 7 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze’deki hükümet basın ofisinin açıklamasında, ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak belirtilirken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid’in kayıp olduğu kaydedildi.
İsrail Filistin çatışması
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria’da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157’isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.