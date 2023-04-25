80 yaşındaki Biden seçim kampanyasını başlattı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimleri için kampanya sürecini resmen başlattığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 yılı seçim kampanyasını bugün resmen başlattı. İkinci dönem için adaylığını açıklayan Biden, adaylığını bir video ile duyurdu.

80 yaşında olan Biden halihazırda ülkenin en yaşlı ABD Başkanı olmuştu. Biden seçim videosunda, görevinin ABD demokrasisini korumak olduğunu duyurdu. Biden’ın videoda ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak 2021’de gerçekleştirdiği Kongre Baskını’ndan görüntüleri paylaştığı görülüyor.

Biden, “Dört yıl önce başkanlığa aday olduğumu söylediğimde Amerika’nın ruhu için savaş içinde olduğumuzu söylemiştim ve savaş halen devam ediyor. İlgisiz kalmanın zamanı değil. İşte bu sebeple yeniden aday oluyorum. Haydi, bu işi bitirelim. Yapabileceğimizi biliyorum” dedi.

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