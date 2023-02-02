9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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ABD Büyükelçiliği’nin 27 Ocak’ta yayımladığı güvenlik uyarısının ardından önde gelen Avrupa ülkeleri de benzer açıklamalar yaptı ve İstanbul’da özellikle Taksim civarında bulunan konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Güvenlik uyarısının yabancı misyonları, kilise ve sinagoglar ile turistik noktaları hedef alabilecek bir terör eylemine ilişkin “ciddi ve spesifik” bir istihbarata dayandığı ve Türk makamları ile işbirliği yapıldığı yapılan açıklamalara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, yapılan uyarıların titizlikle incelendiğini açıklamıştı.

Bakan Soylu ise konsolosluklarını kapatan ülkeleri Türkiye’ye karşı “psikolojik harp” uygulamakla suçladı.

DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDILAR

Gelişmelerin ardından konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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